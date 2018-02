Wstępy 2018 w Skaryszewie. Impreza ma wielowiekową historię. Od kilku lat „Wstępy” to nie tylko handel końmi, których z roku na rok jest coraz mniej. Zazwyczaj na sprzedaż wystawianych jest około 1000 koni, a na jarmarku pojawia się do 10000 osób i to tylko jednego dnia.





Bez rzeźnickich wozów

Tym razem handel końmi odbywał się w nowej formule: nie było koni sprzedawanych na rzeź. I choć transporty z końmi zjechały w nocy, to jednak wpuszczano je na targowisko dopiero od 5 rano. Niektórzy handlarze ustawili się w kolejce psiocząc na zaostrzenie przepisów, bo nowe zasady nie wszystkim się podobały.



- Nie zapraszamy do Skaryszewa tych, którzy przywożą konie na ubój. Chcemy być dumni z naszych Wstępów i jesteśmy dumni - mówił burmistrz Ireneusz Kumięga na otwarciu jarmarku.



W organizacji targów pomagali także Przedstawiciele Fundacji Centaurus, z którymi gmina podpisała porozumienie w sprawie nowej formuły Wstępów. Działacze Centaurusa sprawdzali, by konie miały dobra opiekę na targowisku - były boksy i miejsca do pojenia zwierząt.



