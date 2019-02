Wszystkich Świętych: jak obchodzono tę uroczystość przed laty? Zobacz archiwalne zdjęcia!

Wszystkich Świętych to uroczystość, w którą tradycyjnie odwiedzamy groby naszych bliskich. Mimo tego, że w Kościele jest to dzień, w którym wspomina się wszystkich świętych, czyli chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie, to większość z nas wykorzystuje 1 listopada na wizytę na cmentarzach. Wszystkich Świętych i Zaduszki to święta mające wielowiekową tradycję, podobnie jak zwyczaj przystrajania grobów i zapalania zniczy. A jak obchodzono Wszystkich Świętych przed laty? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach!