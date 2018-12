Wszystko to, co należy wiedzieć o wczesnej rezerwacji w jednym wpisie

Często zdarza się, że klienci sceptycznie podchodzą do tematu ofert przedsprzedażowych, charakteryzujących się znacznie niższymi cenami niż ma to miejsce w późniejszym czasie. Spowodowane jest to obawami, że organizator nie będzie w stanie odpowiednio zarobić na tak tanich ofertach i klienci spodziewają się przeróżnych haczyków i tekstów drobnym druczkiem na umowie. Fakty są jednak takie, że niższe ceny podczas trwania F!RST DEAL spowodowane są warunkami jakimi rządzi się rynek turystyczny. Hotele oraz przeloty zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem objęte są po prostu niespotykanymi w pełni sezonu rabatami. Touroperatorzy również wychodzą klientowi naprzeciw dokładając od siebie różne gratisy, czy promocje na dodatkowe świadczenia. Jeśli i to nie przekonuje dotąd niezdecydowanych, poniżej przedstawiamy kilka ważnych argumentów potwierdzających słuszność wyboru ofert przedsprzedażowych.

Będziesz pierwszą osobą w pracy, która wybierze termin urlopu.

Częstą przyczyną rezygnacji z zakupu wczasów podczas przedsprzedaży jest obawa, że nie otrzymamy urlopu w konkretnym okresie. Rezerwując najlepszy dla siebie termin urlopu uprzedzasz ruch pozostałych współpracowników. Podczas gdy koledzy i koleżanki z pracy jeszcze nie myślą o wakacjach, Ty już będziesz miał potwierdzony termin. Jeżeli jednak okres Twoich wczasów faktycznie będzie mocno kolidował z planami szefa, czy pozostałych pracowników pamiętaj że w przedsprzedaży F!RST DEAL klienci otrzymują gwarancję bezkosztowej zmiany rezerwacji na atrakcyjnych warunkach. Pozwoli ona zachować swobodę i pewność, że możliwa jest zmiana planu jeżeli wydarzy się coś co uniemożliwi Ci wyjazd planowany z większym wyprzedzeniem.

Większe możliwości dla podróżujących z grupą przyjaciół

Planując wakacje z odpowiednio dużym wyprzedzeniem łatwiej będzie znaleźć nić porozumienia w większej grupie osób. Na klika miesięcy wcześniej jest większa szansa, że dostaniecie urlop w tym samym terminie. Zyskać można również zdecydowanie więcej czasu na zebranie grupy i znalezienie miejsca dla wszystkich w upatrzonym wcześniej hotelu. Rezerwując wakacje w szczycie sezonu będzie to już o wiele trudniejsze zadanie.

Najczęściej w first minute jest taniej, a na pewno zawsze będzie większy wybór hoteli niż w last minute

Odpowiedzią na pytanie dlaczego oferty last minute mogą być bardziej ryzykowne, a ceny mniej atrakcyjne jest przykład Grecji. Kierunek ten od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wakacyjnych wyborów Polaków. W 2018 roku zanotowała ponad 30-procentowy udział w wyjazdach Polaków w okresie sezonu letniego. Drugie miejsce zajęła Turcja z niespełna 15-procentowym wynikiem. (źródło: Raport Polskiej Izby Turystyki – Zagraniczne wakacje Polaków 2018). Efektem takiego zainteresowania wczasami w Grecji są duże problemy ze znalezieniem satysfakcjonującej oferty w szczycie sezonu. Najbardziej widoczne jest to w przypadku hoteli dla rodzin z dziećmi. W hotelach ich ilość jest mocno ograniczona, a to one cieszą się największym zainteresowaniem podczas pierwszych tygodni, sprawiając że pozostałe dostępne w późniejszym czasie są już na wagę złota. Rozsądnie jest więc nie czekać na ofertę last, bo taniej pewnie już nie będzie, a może nie być już wcale.

Rezerwacje first minute wiążą się z niższą kwotą zaliczki

Podczas trwania przedsprzedaży organizatorzy najczęściej ustalają promocyjną kwotę zaliczki za wczasy. W ofercie F!RST DEAL biura Grecos Holiday pobierana jest znacznie niższa zaliczka niż regularne 30% wartości imprezy. Resztę należy uregulować dopiero na 30 dni przed wylotem. Warto mieć również świadomość, że kupując wakacje w ofercie last, trzeba będzie uiścić całą kwotę od razu po zarezerwowaniu imprezy. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie więc wykorzystanie tych kilku miesięcy od czasu wpłacenia zaliczki na zebranie oszczędności.

Co więcej, korzystając z promocji first minute, klienci mogą liczyć na niespotykane w późniejszym terminie zniżki, a oprócz tego dodatkowe rabaty. Zakup wakacji w ofercie F!RST DEAL w Grecosie oznacza np. do 40% rabatu od całej rezerwacji oraz w wybranych hotelach wakacje dla pierwszego dziecka gratis.

Promocyjna cena ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy

Nie jest możliwe, aby przewidzieć dokładnie zdarzenia o charakterze losowym. Aby więc zminimalizować ryzyko, rozsądnie jest sprawdzić, czy organizator wyjazdu zapewnia ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na korzystnych warunkach. Jeżeli z powodów zdrowotnych podróż będzie niemożliwa, takie ubezpieczenie daje opcję rezygnacji z wyjazdu bez nieprzyjemnych konsekwencji. W ofercie F!RST DEAL biura Grecos Holiday oczywiście jest taka możliwość za jedyne 12 zł/os. a oprócz tego zapewniony jest pakiet gwarancji: najniższej ceny z last minute za 25 zł/os, najniższej ceny na rynku, niezmiennej ceny, czy też nieodpłatnej zmiany rezerwacji – te ostatnie Grecos zapewnia nam absolutnie gratis.

W przypadku gdy do wyjazdu zostało jeszcze kilka miesięcy, to sytuacja na rynkach paliwowych czy walutowych może się w znaczącym stopniu zmienić. Czego efektem może być wzrost ceny wycieczki za sprawą podniesienia jej kosztów. Gwarancja niezmiennej ceny w ofercie F!RST DEAL chroni przed taką ewentualnością, a organizator bierze na siebie ryzyko podniesienia cen.

Mniej stresu związanego z planowaniem wakacji

Warto sobie w tej chwili przypomnieć pośpiech przed poprzednimi wakacjami. Naprawdę nie warto planować wszystkiego na ostatnią chwilę, szargając sobie i całej rodzinie nerwy. Podpowiadamy: Zacznij przygotowania dużo wcześniej i miej spokojną głowę.

Planowanie to najprzyjemniejsza część przygotowań do wakacji, można więc ten czas spędzić czytając przewodniki, inspirując się blogami podróżniczymi czy też relacjami z wypraw. Wszystko byle nie dać się przygnieść jesienno-zimowej szarości za oknem i codziennym obowiązkom.

Każdego roku większa ilość klientów biur podróży decyduje się na rezerwację wakacji z większym wyprzedzeniem. W tym roku niemal 29% Polaków dokonało rezerwacji w biurze podróży w okresie powyżej trzech miesięcy od terminu wyjazdu (źródło: Raport Polskiej Izby Turystyki – Zagraniczne wakacje Polaków 2018)

Mniejsze prawdopodobieństwo narażenia się na overbooking

W szczycie sezonu niejednokrotnie organizator otrzymuje informacje od hotelarza o overbookingu (zostało przyjętych więcej rezerwacji niż miejsc w hotelu). W takim przypadku najczęściej to kolejność zgłoszeń decyduje o przeniesieniu klientów do innego hotelu. Jeżeli istnieje tylko możliwość zaplanowania urlopu z większym wyprzedzeniem, to nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zyskać można pewność, że znajdzie się oferta w najlepszym dla klienta terminie oraz dostępny będzie najbogatszy wybór hoteli w interesującym kierunku.

