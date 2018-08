Wtorek zapowiada się w wielu miejscach kraju bardzo pogodnie i gorąco. Natomiast północno-wschodnie regiony, także rejon Zatoki Gdańskiej, znajdą się pod wpływem większego zachmurzenia - w pierwszej połowie dnia spadnie tam przelotny deszcz.

Po południu pogodnie będzie w całej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C w Suwałkach przez 28 stopni w Krakowie, 29 stopni w Warszawie, 30 st. C w Łodzi i Katowicach do 33 stopni w Zielonej Górze. To jednak dopiero początek jeśli chodzi o kolejną falę upałów.W środę termometry na Dolnym Śląsku wskażą 35 stopni. W regionach południowo-zachodnich pojawią się burze.W czwartek strefa burz rozszerzy się o całą zachodnią część kraju. Parno i bardzo gorąco będzie w centrum oraz na wschodzie. Tam prognozujemy wartości od 32 st. C do 34 st. C, a na zachodzie nawet do 36 stopni.W Krakowie w dzień zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, lokalnie zmienny.

