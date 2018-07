Na krańcach zachodnich pogodnie. Poza tym zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-40mm i burzami z gradem. Od 29 st. na Suwalszczyźnie, 31 w centrum do 34 na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.

W środę na południowym-zachodzie i w centrum kraju pogodnie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu do 10-40mm i burze z gradem. Od 29 st. na Suwalszczyźnie, 32 w centrum kraju do 35 na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.W czwartek na południowym wschodzie pogodnie. Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-50mm i burzami z gradem, miejscami gwałtownymi. Od 27 st. na Pomorzu Zachodnim do 30 w centrum i na południu. Wiatr na wschodzie południowo-wschodni, poza tym północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.

