Wyborcy 2018. Sportowcy na listach wyborczych w Małopolsce [ZDJĘCIA]

Były skoczek narciarski, gwiazdy hokeja, legenda sztuk walki, wybitna alpejka, a nawet jedna czynna siatkarka - wszyscy powalczą w ten weekend w wyborach samorządowych. Niektórzy są już doświadczonymi samorządowcami, inni dopiero wchodzą do polityki. Wrócić do niej chce, na szczeblu rady powiatu, Jagna Marczułajtis-Walczak, ale była snowboardzistka po tych wyborach może trafić nawet do... Sejmu. Ludzi mocno związanych ze sportem wciąż nie ma na małopolskich listach wyborczych zbyt wielu, ale trend jest zwyżkowy. Sprawdźcie, czy ktoś z nich startuje w Waszym mieście lub okręgu!