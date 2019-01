Wybory 2018. Czy PiS zdobyło małopolski sejmik?

Można się jednak spodziewać, że przewaga PiS nad Koalicją Obywatelską będzie większa niż w całej Polsce, bo Małopolska to jeden z mateczników partii Jarosława Kaczyńskiego.

Wybory samorządowe. W 2014 roku PiS wygrało, ale nie rządziło

Cztery lata temu PiS poparło w Małopolsce 36,7 proc, PO - 28,3 proc., a PSL - 20 proc. Ale choć partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wtedy wybory, to zdobyła jedynie 17 miejsc w 39-osobowym sejmiku. PO przypadło 14 mandatów, a PSL - 8. Większość utrzymała więc koalicja PO-PSL i rządziła przez ostatnie cztery lata.

To zasługa przede wszystkim nadspodziewanie dobrego wyniku ludowców, którzy nigdy wcześniej w wyborach do sejmiku nie osiągnęli tak wysokiego poparcia. Warto przypomnieć, że w 2014 r. karta do głosowania w wyborach do sejmiku miała formę książeczki, a na pierwszej stronie znajdowała się lista PSL. Część wyborców nie zajrzała nawet na kolejne strony, tylko stawiała krzyżyki na pierwszej.

Ale i teraz wynik ludowców może być zaskoczeniem. Jeśli ten na poziomie kraju zostanie powtórzony także w naszym regionie, to po raz kolejny ludowcy będą się cieszyć z kilku radnych w sejmiku. Za to należy się spodziewać, że wynik Koalicji Obywatelskiej będzie w naszym województwie słabszy niż w całym kraju.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Zmiana politycznego kursu w regionie?

Wszystko wskazuje na to, że tym razem przewaga PiS nad pozostałymi komitetami jest tak duża, że rządząca w kraju partia będzie też rządzić samodzielnie w naszym regionie.

To będzie spora zmiana, bo choć Małopolska to matecznik PiS, od trzech kadencji radni tej partii zajmują w sejmiku ławy opozycji.

Z naszej przedwyborczej symulacji wynika, że PiS w końcu zdobędzie małopolski sejmik, bo może mieć nawet 23 radnych. Koalicji Obywatelskiej przypadnie najprawdopodobniej 12, a PSL - 5.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto będzie nowym marszałkiem

Taki rozkład mandatów będzie oznaczał, że to PiS wskaże nowego marszałka województwa małopolskiego.

W kampanii wyborczej nie ujawniono, kto mógłby nim zostać. Nieoficjalnie politycy PiS najczęściej wymieniali Józefa Gawrona, obecnego wicewojewodę. Często padały też nazwiska Rafała Bochenka, byłego rzecznika rządu czy Grzegorza Biedronia, radnego sejmiku. Ale równie dobrze może to być ktoś mniej znany, kogo wskaże prezes Jarosław Kaczyński, albo ktoś z obecnego rządu, gdyby doszło do jego rekonstrukcji.

Za to łatwiej wytypować wicemarszałków, Zbigniew Ziobro tuż przed wyborami wskazał na Martę Malec-Lech, zaś z rekomendacji Polski Razem może to być Tomasz Urynowicz, do niedawna polityk PO.

