Wybory 2018. To musisz wiedzieć o drugiej turze

Wybory samorządowe 2018. PKW podała frekwencję na godz. 12

Grzegorz Skowron

W Krakowie do południa do urn poszło 16,51 proc. mieszkańców. To więcej niż w pierwszej turze, kiedy do godz. 12 karty wydano 14,60 proc. uprawnionym do głosowania.