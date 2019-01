Wybory 2018. Wyborcy znów ruszą do urn. Kogo poprą?

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Wyniki wyborów w Krakowie i Małopolsce [Wyniki exit poll]

Dwóch sądeckich burmistrzów oraz trzech wójtów ubiega się o kolejną kadencję. W wyścigu o władzę przeszkodzili im konkurenci, którzy zdobyli na tyle dużo głosów mieszkańców, że potrzebna jest wyborcza dogrywka.

Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju, ubiega się o trzecią kadencję. W pierwszej turze zdobył 2 928 głosów, co dało mu 40,39 proc.

Lepszy jednak okazał się Piotr Ryba, prezes Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W pierwszej turze zagłosowały na niego 3052 osoby (42,10 proc.).

- Ten wynik pokazuje, że mieszkańcy chcą zmiany, a ja ją im gwarantuję - uważa Piotr Ryba, który o stanowiska burmistrza Krynicy ubiega się po raz trzeci. - Ostatnie dni przed drugą turą wykorzystam na spotkania z mieszkańcami. Pokazałem, że potrafię dobrze zarządzać, o czym świadczą wyniki spółdzielni, wiem więc jak zarządzać gminą, żeby żyło się lepiej.

W bojowym nastroju jest Zbigniew Janeczek, który od czterech lat jest burmistrzem Piwnicznej-Zdroju. W pierwszej turze poparło go 1 317 głosujących (30,99 proc.).

- Ostatnie dni przeznaczam na wizyty w terenie. Chcę pokazać ludziom, że nie obiecuję gruszek na wierzbie, jak mój konkurent, który nie jest stąd - mówi burmistrz Janeczek.

Z tym stwierdzeniem nie zgadza się Dariusz Chorużyk, zatrudniony specjalista ds. eksportu w firmie Fakro. Pochodzi z Warmii, ale od 15 lat mieszka w uzdrowisku. W pierwszej turze walki o fotel burmistrza zdobył 1 238 głosów, czyli (29,13 proc.).

- Przez te lata przyglądałem się temu, co dzieje się w Piwnicznej. Jestem młody, energiczny i myślę, że przyszedł mój czas - tak Chorużyk uzasadnia swoją decyzję o starcie na burmistrza. - Piwniczną trzeba przestawić na inne tory, podnieść jej prestiż i zauważać problemy mieszkańców. Dlatego dużo czasu spędziłem odwiedzając ich w domach i rozmawiając z nimi - dodaje.

Także w gminie Grybów będzie wyborcza dogrywka. Urzędujący od 20 lat wójt Piotr Krok zmierzy się z radnym gminnym i sołtysem Gródka. W pierwszej turze Krok zdobył 4 936 głosów (43,57 proc.), a Jacek Migacz 3 730 (32,92 proc.).

- Nie chcę przekonywać do siebie mieszkańców. Znają mnie od lat i wiedzą doskonale, co udało się zrobić w czasie moich pięciu kadencji. Dumny jestem zwłaszcza z Ośrodka Sportów Zimowych w Ptaszkowej - zaznacza Piotr Krok. - Mam nadzieję, że i mieszkańcy gminy są zadowoleni, bez względu na decyzję, jaką podejmą w II turze.

Stanisławowi Golonce, od 24 lat wójtowi Łososiny Dolnej, przyjdzie się zmierzyć z Andrzejem Romankiem, byłym posłem Solidarnej Polski, a obecnie wiceprezesem elektrowni Tauron Ekoserwis w Rożnowie. Golonka w pierwszej turze zdobył 1 399 głosów (26,96 proc.), a Romanek 1 907 (36,74 proc.).

Również Kamionkę Wielką czeka druga tura. Z urzędującym od ponad 26 lat wójtem Kazimierzem Siedlarzem walczyć tam będzie Andrzej Stanek, radny oraz były zawodowy strażak. Wójt w pierwszej turze zdobył 1903 głosy (42,7 proc.), a jego rywal 1 407 (31,57 proc.).

- Spokojnie podchodzę do drugiej tury i każde rozwiązanie przyjmę z pokorą - zapewnia Siedlarz. - Znam gminę od podszewki, tak samo jak jej problemy. Liczę, że będę mógł kontynuować, to co rozpocząłem i intensywnie pracując na rzecz gminy doczekam spokojnej emerytury - dodaje.

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Wyniki wyborów samorządowych 2018: rekordowa frekwencja, sensacyjne wyniki, ciekawa II tura