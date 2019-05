Wybory do Europarlamentu 2019 w Małopolsce: godziny otwarcia lokali wyborczych, frekwencja. Kiedy wyniki RELACJA NA ŻYWO

Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja

Wybory do Europarlemantu 2019. W niedzielę Polacy wybiorą 52 przedstawicieli, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze sączynne od godz. 7 do godz. 21. Jak i gdzie głosować w wyborach do Europarlamentu? Jak znaleźć lokale wyborcze? Tutaj znajdziecie wszystkie najświeższe informacje dotyczące wyborów: przebieg, frekwencję, a także zasady głosowania w Eurowyborach. Po zakończeniu głosowania na podstawie exit polls podamy również pierwsze, przybliżone wyniki wyborów do Europarlamentu.

Frekwencja (na godz. 17) w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego

18:30

Do godziny 17.30 w wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja w Małopolsce wyniosła 35,8 proc., w Krakowie – 37,9 proc. W okręgu 10, obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie w ciągu ponad 10 godzin głosowania do urn poszło 34,58 proc. uprawnionych. W całym kraju frekwencja wyniosła aż 32,51 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Do południa w całym kraju odnotowano 47 incydentów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Do jednego z nich doszło w Bogucicach – wyborca wyniósł z lokalu wyborczego kartę do głosowania. Interweniowała policja, która odzyskała kartę.

15:00

Przez całą niedzielę odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Krakowianie licznie zbierają się w lokalach wyborczych.

14:11

Po południu swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego oddał prezydent Polski Andrzej Duda. Prezydent jak zwykle głosował w Krakowie, gdzie cały czas jest zameldowany i gdzie rozpoczęła się jego kariera polityczna. Wraz z prezydentem głos oddała także jego żona Agata Kornhauser-Duda.

13:45

Do godziny 12 w wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja w w Małopolsce wyniosła 16,96 proc. W okręgu 10, obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie w ciągu pierwszych 5 godzin głosowania poszło 16,18 proc. uprawnionych. W całym kraju frekwencja wyniosła aż 14,39 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

O godzinie 13:30 rozpocznie się druga konferencja PKW, podczas której poznamy pierwsze dane na temat frekwencji wyborczej. Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się punktualnie o godzinie 7 i odbywają się bez zakłóceń. Przypominamy, że do godziny 21 obowiązuje cisza wyborcza. Czego nie wolno, gdy trwa cisza wyborcza? Jakie są kary za jej złamanie?

W czasie ciszy wyborczej nie wolno prowadzić: wystąpień politycznych

manifestacji

audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem kandydatów Zabronione jest także: publikowanie sondaży wyborczych

rozklejanie plakatów wyborczych

publikowanie materiałów na temat kandydatów Naruszenie ciszy wyborczej w polskim prawie jest uznawane za wykroczenie zagrożone karą grzywny. Publikacja sondażu w czasie ciszy wyborczej może słono kosztować – od 0,5 do 1 mln zł. Również agitacja przed lokalami wyborczymi lub w internecie nie jest tania – kara za nią wynosi od 20 zł do 5 tysięcy

10:17

PKW podczas pierwszej konferencji prasowej, poinformowała o sporadycznych przypadkach naruszenia ciszy wyborczej. Najczęściej to uszkodzenia banerów i przypadki agitacji. Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie o godzinie 7. Fala powodziowa, która przeszła przez południe Polski, nie przeszkodziła w otwarciu lokali komisji wyborczych o czasie. Osoby, które w związku z podtopieniami mają problemy z dotarciem na głosowanie, będą miały zapewniony transport.

W niedzielę, 26 maja, od rozpoczęcia wyborów, w skali całego kraju, odnotowano 26 incydentów niewłaściwego zachowania osób uczestniczących w wyborach. Jak informują wyborcy za granicą, w Szwecji w konsulacie w Sztokholmie wybory przebiegają bez zakłóceń.

09:57

W ciągu dnia odbędą się trzy konferencje prasowe PKW, podczas których będą podawane m.in. aktualne dane o frekwencji: godz. 10.00 - o rozpoczęciu i przebiegu głosowania,

godz. 13.30 - o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania

godz. 18.30 - o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania 9:00

Jak informuje rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka, wszystkie lokale zostały otwarte punktualnie, co oznacza, że głosowanie odbywa się beż opóźnień. [sndh] 7:45

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego trwa już prawie godzinę. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Gdzie głosować? Sprawdź, adresy lokali wyborczych we wszystkich dzielnicach w Krakowie.

Lokale wyborcze w Krakowie [Komisje wyborcze, adresy]

W całej Polsce zostały otwarte wszystkie lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21. Po zamknięciu lokali wyborczych poznamy pierwsze wyniki exit poll. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się 26 maja 2019. Głosowanie w lokalach wyborczych rozpoczęło się o godz. 7 rano, a zakończy o godz. 21.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska została podzielona na 13 okręgów. W każdym z nich będą inne listy kandydatów. Małopolska to okręg nr 13, który tworzy razem z województwem świętokrzyskim. To jeden z największych okręgów. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Zapraszamy na wieczór wyborczy! Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować Jak głosować w Eurowyborach? Zasady są dosyć proste. "Każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania. Znajdą się na niej listy kandydatów, ułożone w kolejności zgodnej z numerami, które zostaną wybrane w drodze losowania. Aby oddać głos ważny trzeba w kratce przy nazwisku jednego kandydata postawić dwie przecinające się linie. Ważne, by przecięcie linii mieściło się w obrębie kratki. Komisje wyborcze w większości przypadków będą zlokalizowane w tych samych miejscach co podczas ostatnich wyborów samorządowych pod koniec 2018 roku. Wybory do Europarlamentu 2019. Zasady głosowania Aby zagłosować, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz posiadać przy sobie aktualny dowód osobisty.

Głosowanie przebiega podobnie jak w przypadku wyborów krajowych - po okazaniu dokumentów otrzymujemy kartę do głosowania.

Poprawne oddanie głosu to postawienie znaku X przy wybranym nazwisku kandydata.

Złożoną na pół kartę należy wrzucić do urny. Wybory do Europarlamentu 2019. Gdzie głosować

Głosowanie na europosłów w większości przypadków będzie przeprowadzone w tych samych miejscach co ubiegłoroczne wybory samorządowe. Zmiany lokalizacji komisji wyborczych będą niewielkie. Gdzie zatem głosować w wyborach do Europarlamentu? Na stronie pkw.gov.pl. jest też wyszukiwarka komisji - wystarczy wpisać miasto i ulicę, na której się mieszka, a jako wynik wyskoczy miejsce i adres komisji, w którym powinniśmy głosować.