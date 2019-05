Wybory do Europarlamentu 2019 w Małopolsce: jak głosować, zasady, frekwencja i przebieg RELACJA NA ŻYWO

7:45

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego trwa już prawie godzinę. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Gdzie głosować? Sprawdź, adresy lokali wyborczych we wszystkich dzielnicach w Krakowie.

Lokale wyborcze w Krakowie [Komisje wyborcze, adresy]

7:00

W całej Polsce zostały otwarte wszystkie lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21. Po zamknięciu lokali wyborczych poznamy pierwsze wyniki exit poll.

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się 26 maja 2019. Głosowanie w lokalach wyborczych rozpoczęło się o godz. 7 rano, a zakończy o godz. 21.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska została podzielona na 13 okręgów. W każdym z nich będą inne listy kandydatów. Małopolska to okręg nr 13, który tworzy razem z województwem świętokrzyskim. To jeden z największych okręgów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować

Jak głosować w Eurowyborach? Zasady są dosyć proste. "Każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania. Znajdą się na niej listy kandydatów, ułożone w kolejności zgodnej z numerami, które zostaną wybrane w drodze losowania.

Aby oddać głos ważny trzeba w kratce przy nazwisku jednego kandydata postawić dwie przecinające się linie. Ważne, by przecięcie linii mieściło się w obrębie kratki.