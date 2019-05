Wybory do Europarlemantu 2019 w Małopolsce: jak głosować, zasady, frekwencja i przebieg RELACJA NA ŻYWO

Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja Szymon Starnawski

Wybory do Europarlemantu 2019. W niedzielę Polacy wybiorą 52 przedstawicieli, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do godz. 21. Jak i gdzie głosować w wyborach do Europarlamentu? Jak znaleźć lokale wyborcze? Tutaj znajdziecie wszystkie najświeższe informacje dotyczące wyborów: przebieg, frekwencję, a także zasady głosowania w Eurowyborach. Po zakończeniu głosowania na podstawie exit polls podamy również pierwsze, przybliżone wyniki wyborów do Europarlamentu.