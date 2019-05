Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Frekwencja na godz. 12. Najwyższa w Małopolsce

- W porównaniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego sprzed pięciu lat możemy mówić prawie o podwojeniu frekwencji na godzinę 12 – powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, przedstawiając informację o frekwencji na godz. 12.

W 2014 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja w Krakowie w południe wyniosła 11,34 proc. Wtedy była to najwyższa frekwencja w największych miastach w Polsce, bo równocześnie odbywało się referendum w sprawie organizacji zimowych igrzysk olimpijskich. Pięć lat temu okręgu 10, obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie do głosowania poszło do południa 8,34 uprawnionych.

Frekwencja w skali kraju - 14,39 proc.

Najwyższa frekwencja w okręgach

nr 10 (małopolsko-świętokrzyski) – 16,18 proc.

nr 4 (Warszawa 1 -województwo mazowieckie) – 16,19 proc.

nr 9 (Podkarpacie ) – 15,96 proc.

Najniższa frekwencja w okręgach

nr 13 – 12,96 proc.

nr 12 – 12,88 proc.

nr 7 – 13,02 proc.

Województwa z najwyższą frekwencją

Małopolska – 16,96 proc.

Podkarpacie – 15,96 proc.

Mazowsze– 15,18 – proc.

Najwyższa frekwencja w kraju

Krynica Morska – 42,81 proc.

