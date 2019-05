Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Gdzie można głosować za granicą

Jak wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw zagranicznych, poza Polską powstanie 201 obwodowych komisji wyborczych. Najczęściej siedzibami obwodowych komisji wyborczych będą obiekty placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych, w tym konsulaty kierowane przez konsulów honorowych. W dużych skupiskach polonijnych obwodowe komisje wyborcze funkcjonować będą także w lokalach organizacji polonijnych.

Najwięcej – ponad 30 komisji – będzie w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na Wyspach Polacy będą mogli głosować m.in. w Londynie, Birmingham, Southampton, Bristolu, Oxfordzie, Cambridge, Cardiff, Manchesterze, Leeds, Liverpoolu, Newcastle, Nottingham, Edynburgu, Glasgow, Aberdeen i Belfaście.

W USA wyznaczono kilkanaście miejsc, gdzie Polacy mogą zagłosować 26 maja. Komisje powstaną m.in. w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Bostonie, Los Angeles, Huston i Chicago.

W kilku komisjach Polacy będą mogli głosować w Niemczech, Irlandii, Chinach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Kanadzie, Norwegii, Rosji i na Ukrainie.

Możliwość głosowania będzie nawet w takich krajach jak Iran, Irak, Izrael, Jordania, Katar, Kolumbia, Korea (Północna i Południowa), Malezja, Nowa Zelandia, Peru, Senegal, Uzbekistan.

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA, ICH NUMERÓW ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZA GRANICĄ

W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1

Islamska Republika Afganistanu

Bagram Airfield Building 13982 Disney&California Loop (South), APO AE09354

2

Republika Albanii

Tirana, Ambasada RP

Rruga e Durresit 123

Tiranë 1001

3

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Algeria Business Centre (la Tour A.B.C.)

Pins-Maritimes, 16211 El-Mohammadia

Alger

4

Republika Angoli

Luanda, Ambasada RP

Alvalade, Rua Damião de Góis 64

Luanda, CP 1340

5

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Rijad, Ambasada RP

Al-Wurud Area, Villa 20, Umar Bin Dhafr Street

P. O. Box 94016, 11693 Riyadh

6

Republika Argentyńska

Buenos Aires, Ambasada RP

c/Alejandro Maria de Aguado 2870 (Palermo Chico)

1425 Buenos Aires

7

Republika Armenii

Erywań, Ambasada RP

Hanrapetutian 44a

0010 Yerevan

8

Związek Australijski

Canberra, Ambasada RP

7 Turrana St.

Yarralumla

2600, ACT

9

Związek Australijski

Sydney, Konsulat RP

10 Trelawney St.

Woollahra, 2025, NSW

10

Związek Australijski

Melbourne, Dom Polski “Syrena”

1325 Stud Road

Rowville, 3178 VIC

11

Republika Austrii

Wiedeń, Ambasada RP

Hietzinger Hauptstrasse 42 c

1130 Wien

12

Republika Azerbejdżanu

Baku, Ambasada RP

Kichik Gala 2

Icheri Sheher (Stare Miasto)

AZ-1000, Baku

13

Królestwo Belgii

Bruksela , Ambasada RP

Avenue des Gaulois 29

1040 Bruxelles

14

Królestwo Belgii

Bruksela, Wydział Konsularny Ambasady RP

Rue des Francs 28

1040 Bruxelles

15

Królestwo Belgii

Antwerpia, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gen. Maczka

Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15

2000 Antwerpen

16

Republika Białorusi

Mińsk, Ambasada RP

Z. Biaduli 11

220034 Minsk

17

Republika Białorusi

Brześć, Konsulat Generalny RP

Kujbyszewa 34

224016 Brest

18

Republika Białorusi

Grodno, Konsulat Generalny RP

Budzionnaha 48A

230023 Hrodna

19

Bośnia i Hercegowina

Sarajewo, Ambasada RP

Višnjik 20

71000 Sarajevo

20

Federacyjna Republika Brazylii

Brasília, Ambasada RP

SES, Av. das Naçoes, Qd. 809, Lt. 33

CEP 70423-900 Brasília - DF

21

Federacyjna Republika Brazylii

Kurytyba, Konsulat Generalny RP

Av. Agostinho Leão Júnior 234, Alto da Glória

CEP: 80030-110 Curitiba-PR

22

Republika Bułgarii

Sofia, Ambasada RP

Chan Krum 46

1000 Sofia

23

Republika Bułgarii

Nesebyr, oś.Mładost,

Luben Karawełow bl.62

8230 Nesebyr

24

Republika Chile

Santiago, Ambasada RP

Mar del Plata 2055

Providencia, Santiago

25

Chińska Republika Ludowa

Pekin, Ambasada RP

1 Ritan Lu, Jianguomenwai

100600 Beijing

26

Chińska Republika Ludowa

Kanton, Konsulat Generalny RP

Shamian Dajie 63

510130 Guangzhou

27

Chińska Republika Ludowa

Szanghaj, Konsulat Generalny RP

Jianguo Xi Rd. No 618, Dystrykt Xuhui

200031 Shanghai

28

Chińska Republika Ludowa

Hongkong, Konsulat Generalny RP

Hopewell Centre, lokal 2506

183 Queen’s Road East

Wan Chai, Hongkong

29

Chińska Republika Ludowa

Chengdu, Konsulat Generalny RP

26/F, Square One

18 Dongyu St. Jinjiang District

610016 Chengdu

30

Miasto Tajpej

Tajpej, Biuro Polskie w Tajpej

TWTC/ITB Suite 1601-1602

No. 333, Sec. 1, Keelung Rd.

Taipei 110

31

Republika Chorwacji

Zagrzeb, Ambasada RP

ul. Miramarska 23 (VI piętro)

10000 Zagreb

32

Republika Cypryjska

Nikozja, Ambasada RP

Kennedy Avenue 12-14, Office 601

1087 Nicosia

33

Czarnogóra

Podgorica, Ambasada RP

Kozaračka 79

81000 Podgorica

34

Republika Czeska

Praga, Wydział Konsularny Ambasady RP

Truhlářská 13-15

110 00 Praha 1

35

Republika Czeska

Ostrawa, Konsulat Generalny RP

Blahoslavova 4

701 00 Ostrava

36

Królestwo Danii

Kopenhaga, Ambasada RP

Richelieus Allé 12

2900 Hellerup

37

Arabska Republika Egiptu

Kair, Ambasada RP

5 Aziz Osman Street, Zamalek

Cairo

38

Republika Estońska

Tallinn, Ambasada RP

Suur-Karja 1

10140 Tallinn

39

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii

Addis Abeba, Ambasada RP

Dej. Belay Zeleke Road, Guelele Sub-City

Kebele 08, House No. 583

1000 Addis Ababa

40

Republika Finlandii

Helsinki, Ambasada RP

Armas Lindgrenin tie 21

00570 Helsinki

41

Republika Finlandii

Pilotin Sali

Talolankatu 75

20 460 Turku

42

Republika Filipin

Manila, Konsulat Generalny RP*

UPI Building 1, One Fort Santiago, Sta. Clara Str. Intramuros, Manila

43

Republika Francuska

Paryż, Wydział Konsularny Ambasady RP

3, rue de Talleyrand

75007 Paris

44

Republika Francuska

Paryż, Szkoła Polska w Paryżu

11-15, rue Lamandé

75017 Paris

45

Republika Francuska

Lille, Palais Rameau

39, boulevard Vauban

59800 Lille

46

Republika Francuska

Lyon, Konsulat Generalny RP

79, rue Crillon

69006 Lyon

47

Republika Grecka

Ateny, Wydział KonsularnyAmbasady RP

Kontoleontos 1

154 52 Paleo Psychikο

48

Republika Grecka

Heraklion, Konsulat RP*

1821 Str. 39

712 01 Iraklio

49

Republika Grecka

Saloniki, Konsulat RP*

Tsimiski 78

546 22 Thessaloniki

50

Republika Grecka

Rodos, Konsulat RP*

Ioanni Kazouli 13

851 00 Rodos

51

Gruzja

Tbilisi, Ambasada RP

Saburtalo, Otar Oniashvili 24

0160 Tbilisi

52

Królestwo Hiszpanii

Madryt, Ambasada RP

c/ Guisando 23 bis

28035 Madrid

53

Królestwo Hiszpanii

Madryt, Wydział Konsularny Ambasady RP

c/ Goya 15-4°

28001 Madrid

54

Królestwo Hiszpanii

Madryt, Instytut Polski

c/Felipe IV 12 bajo A

28014 Madrid

55

Królestwo Hiszpanii

Walencja, Konsulat RP*

Av. Cortes Valencianas, 26 Bloque 5

Esc. 1, planta 1, oficina 3

46015 Valencia

56

Królestwo Hiszpanii

Barcelona, Konsulat Generalny RP

Avinguda Diagonal 593-595, 6. piętro

08014 Barcelona

57

Republika Indii

Ambasada RP w Nowym Delhi

M-50 Shantipath, Chanakyapuri

110 021 New Delhi

58

Republika Indii

Mumbaj, Konsulat Generalny RP

Nirmal Building, 11 A, 11th Floor, 241/242 Backbay Reclamation, Nariman Point

Mumbai 400021

59

Republika Indonezji

Dżakarta, Ambasada RP

Jalan H.R Rasuna Said Kav. X Blok IV/3

12950 Jakarta

60

Republika Iraku

Irbil, Agencja Konsularna RP

Junction of Texas and Hawaii Street, 250, American Village, Khanzad, Irbil

61

Islamska Republika Iranu

Teheran, Ambasada RP

No. 2, Pirouz Alley, Nelson Mandela Boulevard (Africa Blv.)

Tehran, 1917663113

P.O. box: 11155-3489

62

Republika Irlandii

Ambasada RP w Dublinie

5 Ailesbury Road, Ballsbridge

Dublin, D04 W221

63

Republika Irlandii

Rezydencja Ambasadora RP w Dublinie

12 Ailesbury Road, Ballsbridge

Dublin, D04 W221

(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)

64

Republika Irlandii

Together-Razem Centre

Unit 2A, Kilnap Bussines Park

Old Mallow Rd., Cork T23V9K3

65

Republika Islandii

Reykjavik, Ambasada RP

Þórunnartún 2

105 Reykjavík

66

Państwo Izrael

Tel Awiw, Ambasada RP

Soutine 16

64-864 Tel Aviv

67

Japonia

Tokio, Ambasada RP

2-13-5 Mita, Meguro – ku

153-0062 Tokyo

68

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Amman, Ambasada RP

3 Mahmoud Seif Al-Din Al-Irani St.

P.O.Box 942050

Amman 11194

69

Kanada

Ottawa, Ambasada RP

443 Daly Avenue

Ottawa, ON, K1N 6H3

70

Kanada

Montreal, Konsulat Generalny RP

3501, Avenue du Musée

Montreal, QC, H3G 2C8

71

Kanada

Toronto, Konsulat Generalny RP

2603 Lake Shore Boulevard West

Toronto, ON, M8V 1G5

72

Kanada

Saskatoon, Konsulat RP*

Midtown Professional Centre #103

39-23rd Street East

Saskatoon, SK, S7K 0H6

73

Kanada

Winnipeg, Konsulat RP*

144 Lindenshore Dr.

Winnipeg, MB R3P 2M9

74

Kanada

Vancouver, Konsulat Generalny RP

1177 West Hastings Street, Suite 1600,

Vancouver, BC V6E 2K3

75

Kanada

Edmonton, Konsulat RP*

10960 104 St NW

Edmonton, Alberta T5H 2W6

76

Kanada

Calgary, Konsulat RP*

6224 29th Street SE

Calgary, Alberta, T2C 1W3

77

Państwo Katar

Doha, Ambasada RP

West Bay, Al-Qutaifiya 66, Str. no 519

Saha 49, Doha

PO Box 23380, Doha

78

Republika Kazachstanu

Nur-Sułtan, Ambasada RP

Saryarka 15, Business Center „Isker”

010000 Nur-Sułtan

79

Republika Kazachstanu

Ałmaty, Konsulat Generalny RP

Dżarkientska – Iskanderowa 9-11/13

050059 Almaty

80

Republika Kenii

Nairobi, Ambasada RP

58 Red Hill Road (off Limuru Road), Gigiri

Nairobi

81

Republika Kolumbii

Bogota, Ambasada RP

Cra. 21 bis No.104 A - 15

Bogotá

82

Republika Korei

Seul, Ambasada RP

Samcheong-ro 20-1, Jongno-gu

03062 Seoul

83

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Pjongjang, Ambasada RP

Taedonggang-Munsudong

Pyongyang

84

Republika Kosowa

Novo Selo, Camp Maréshal de Lattre de Tassigny

Novo Selo/Maxhunaj

85

Republika Kuby

Hawana, Ambasada RP

Calle G No. 452 esquina 19

Vedado, 10 400 La Habana

86

Państwo Kuwejt

Kuwejt, Ambasada RP

Al-Jabriya, Block 7, Street 3, Villa 20

13051 Kuwait

87

Republika Libańska

Bejrut, Ambasada RP

Ave. President Suleiman Frangieh 52

P.O. Box 40-215 Baabda, Beirut

88

Republika Litewska

Wilno, Ambasada RP

Šv. Jono g. 3

LT-01123 Vilnius

89

Wielkie Księstwo Luksemburga

Luksemburg, Ambasada RP

24, rue Guillaume Schneider

L-2522 Luxembourg

90

Republika Łotewska

Ryga, Ambasada RP

Mednieku iela 6B

LV 1010 Rīga

91

Republika Macedonii Północnej

Skopje, Ambasada RP

Dimitar Pandilov 2a

1000 Skopje

92

Malezja

Kuala Lumpur, Ambasada RP

No 10 Lorong Damai 9, Off Jalan Damai

55000 Kuala Lumpur

93

Królestwo Marokańskie

Rabat, Ambasada RP

23, Avenue Oqbah

BP. 425

10 090 Rabat - Agdal

94

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Meksyk, Ambasada RP

calle Cracovia 40, colonia San Ángel

delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México, CP 01000

95

Republika Mołdawii

Kiszyniów, Wydział Konsularny Ambasady RP

Vasile Alecsandri 101

MD-2012 Chişinău

96

Królestwo Niderlandów

Haga, Ambasada RP

Alexanderstraat 25

2514 JM Den Haag

97

Królestwo Niderlandów

Meterik, MFC de Meulewiek

St. Jansstraat 2a

5964 AC Meterik

98

Republika Federalna Niemiec

Berlin, Ambasada RP

Lassenstrasse 19 – 21

14193 Berlin

99

Republika Federalna Niemiec

Berlin, Instytut Polski

Burgstrasse 27

10178 Berlin

100

Republika Federalna Niemiec

Hamburg, Konsulat Generalny RP

Gründgensstrasse 20

22309 Hamburg

101

Republika Federalna Niemiec

Hanower, Polnische Katholische Mission (Polska Misja Katolicka)

Stilleweg 12 b

30655 Hannover

102

Republika Federalna Niemiec

Kolonia, Konsulat Generalny RP

Im MediaPark 5 c

50670 Köln

103

Republika Federalna Niemiec

Frankfurt nad Menem, Polnische Katholische Gemeinde (Polska Misja Katolicka ) (Herz-Marien-Kirche)

Auf dem Mühlberg 14

60599 Frankfurt am Main

104

Republika Federalna Niemiec

Monachium , Konsulat Generalny RP

Röntgenstrasse 5

81679 München

105

Republika Federalna Niemiec

Karlsruhe, Europäische Schule Karlsruhe (Szkoła Europejska w Karlsruhe)

Albert-Schweitzer-Straße 1

76139 Karlsruhe

106

Federalna Republika Nigerii

Abudża, Ambasada RP

10, River Niger St., off Danube St.

Maitama, Abuja

107

Królestwo Norwegii

Oslo, Ambasada RP

Olav Kyrres plass 1

0244 Oslo

108

Królestwo Norwegii

Bergen, St. Paul skole (Szkoła Katolicka Św. Pawła)

Christies gate 16

5015 Bergen

109

Królestwo Norwegii

Stavanger, St. Svithuns Katolske Kirke (Parafia Katolicka Św. Svithuna)

St. Svithuns gate 8

4005 Stavanger

110

Królestwo Norwegii

Trondheim, St. Olav Kirke (Katolicka Parafia Św. Olafa)

Schirmers gate 1

7012 Trondheim

111

Królestwo Norwegii

Tromsø, Clarion Hotel The Edge

Kaigata 6

9008 Tromsø

112

Nowa Zelandia

Wellington, Ambasada RP

Level 9, City Chambers

142-144 Featherston Street

Wellington

113

Islamska Republika Pakistanu

Islamabad, Ambasada RP

Diplomatic Enclave II, Str. 24, G-5/4

44-000 Islamabad

114

Republika Panamy

Panama, Ambasada RP

Oficina 3202, BICSA Financial Center

Ave. Balboa y Aquilino de la Guardia

0816 Ciudad de Panamá

115

Republika Peru

Lima, Ambasada RP

Avenida Salaverry 1978

Jesús María - Lima 11

116

Republika Portugalska

Lizbona, Ambasada RP

Avenida das Descobertas 2

1400-092 Lisboa

117

Republika Południowej Afryki

Pretoria, Ambasada RP

14 Amos Street

Colbyn 0083, Pretoria

118

Republika Południowej Afryki

Durban, Konsulat RP*

3 Chase Place

Westville 3629, Durban

119

Republika Południowej Afryki

Kapsztad, Nazareth House

1 Derry Street

Vredehoek, Cape Town 8001

120

Federacja Rosyjska

Moskwa, Ambasada RP

Klimaszkina 4

115127 Moskwa

121

Federacja Rosyjska

Irkuck, Konsulat Generalny RP

Suche-Batora 18

664003 Irkutsk

122

Federacja Rosyjska

Kaliningrad, Konsulat Generalny RP

Centralnyj Rajon, Kasztanowa Aleja 51

236022 Kaliningrad

123

Federacja Rosyjska

Sankt Petersburg, Konsulat Generalny RP

Rejon Centralny, 5-ya Sovetskaya 12

191036 Sankt-Peterburg

124

Federacja Rosyjska

Smoleńsk, Agencja Konsularna RP

Mira 1

214014 Smolensk

125

Rumunia

Bukareszt, Ambasada RP

Aleea Alexandru 23

011821, sector 1, București

126

Rumunia

PKW Rumunia, 26 Batalionul Infanterie Neagoe Basarab "Scorpionii Roşii"

str. Caracal 101

200542 Craiova

127

Republika Senegalu

Dakar, Ambasada RP

Route des Almadies

Immeuble "Les Jardins des Almadies", App. 4/A

Dakar

128

Republika Serbii

Belgrad, Ambasada RP

Kneza Miloša 38

11000 Beograd

129

Republika Singapuru

Singapur, Ambasada RP

435 Orchard Road #17-01/02/03

Wisma Atria, Singapore 238877

130

Republika Słowacka

Bratysława, Instytut Polski

Námestie SNP 27

814 99 Bratislava

131

Republika Słowenii

Lublana, Ambasada RP

Bežigrad 10

1000 Ljubljana

132

Stany Zjednoczone Ameryki

Waszyngton, Wydział Konsularny Ambasady RP

2224 Wyoming Avenue NW

Washington, DC 20008

133

Stany Zjednoczone Ameryki

Clearwater, Polskie Centrum im. Jana Pawła II

1521 N Saturn Avenue

Clearwater, FL 33755

134

Stany Zjednoczone Ameryki

Nowy Jork, Konsulat Generalny RP

233 Madison Avenue (Jan Karski Corner)

New York, NY 10016

135

Stany Zjednoczone Ameryki

Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie

177 Kent Street

Brooklyn, NY 11222

136

Stany Zjednoczone Ameryki

Passaic, Sanktuarium Św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej

6 Wall Street

Passaic, NJ 07055

137

Stany Zjednoczone Ameryki

New Britain, Haller Post

112 Grove Street

New Britain, CT 06053

138

Stany Zjednoczone Ameryki

Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

655 Dorchester Avenue

South Boston, MA 02127

139

Stany Zjednoczone Ameryki

Los Angeles, Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej

3424 West Adams Boulevard

Los Angeles, CA 90018

140

Stany Zjednoczone Ameryki

Houston, Polska Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej

1731 Blalock Rd

Houston, TX 77080

141

Stany Zjednoczone Ameryki

Chicago, Konsulat Generalny RP

1530 N Lake Shore Drive

Chicago, IL 60610

142

Stany Zjednoczone Ameryki

Chicago, Dom Podhalan ZPPA

4808 S Archer Avenue

Chicago, IL 60632

143

Stany Zjednoczone Ameryki

Chicago, Parafia Św. Ferdynanda

3131 N Mason Avenue

Chicago, IL 60634

144

Stany Zjednoczone Ameryki

Chicago, Parafia Św. Konstancji

5856 W Ainslie Street

Chicago, IL 60630

145

Stany Zjednoczone Ameryki

Lombard, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego

21W377 Sunset Avenue

Lombard, IL 60148

146

Stany Zjednoczone Ameryki

Saint Louis, St. Agatha Church

Polish Roman Catholic Parish

3239 S 9th Street

St. Louis, MO 63118

147

Stany Zjednoczone Ameryki

Orchard Lake, Orchard Lake Schools

Adam Cardinal Maida Alumni Library

3535 Indian Trail

Orchard Lake, MI 48324

148

Konfederacja Szwajcarska

Berno, Ambasada RP

Elfenstrasse 20a

3000 Bern 15

149

Królestwo Szwecji

Sztokholm, Wydział Konsularny Ambasady RP

Prästgårdsgatan 5

172 32 Sundbyberg

150

Królestwo Tajlandii

Bangkok, Ambasada RP

Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower

Wireless Road, Lumpini, Pathumwan

Bangkok, 10330

151

Zjednoczona Republika Tanzanii

Dar es Salaam, Ambasada RP

Oysterbay, Mtwara rd 15

Dar es Salaam

152

Republika Tunezyjska

Tunis, Ambasada RP,

Le Grand Boulevard de la Corniche

2045 Les Berges du Lac II, Tunis

153

Republika Turcji

Ankara, Ambasada RP

Atatürk Bulvarı 241

Kavaklıdere, PK-20

06650 Ankara

154

Republika Turcji

Antalya, Konsulat RP*

Fener Mahallesi, 1969 Sokak No. 32/4

07100 Antalya

155

Republika Turcji

Stambuł, Konsulat Generalny RP

Giz 2000 Plaza, Ayazağa Köyü Yolu No: 7, K. 5

34398 Maslak - İstanbul

156

Republika Turcji

Izmir, Konsulat RP*

1377 Sokak, Aydıner Apartmanı No: 3/19A

Alsancak/İzmir

157

Ukraina

Kijów, Wydział Konsularny Ambasady RP

Bohdana Chmielnickiego 60

01901 Kyiv

158

Ukraina

Charków, Konsulat Generalny RP

dzielnica kijowska,

ul. Alchevskyh 16

61002 Kharkiv

159

Ukraina

Odessa, Konsulat Generalny RP

Uspenska 2/1

65014 Odesa

160

Ukraina

Lwów, Konsulat Generalny RP

Ivana Franka 108

79011 Lviv

161

Ukraina

Łuck, Konsulat Generalny RP

Dubniwska 22b

43010 Lutsk

162

Ukraina

Winnica, Konsulat Generalny RP

Mykoly Ovodova 51

21050 Vinnytsia

163

Republika Uzbekistanu

Taszkent, Ambasada RP

Firdavsiy 66

100084, Toshkent

164

Węgry

Budapeszt, Ambasada RP

Városligeti fasor 16

1068 Budapest

165

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Londyn I, Ambasada RP w Londynie

47 Portland Place

London W1B 1JH

166

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Londyn II, Ambasada RP w Londynie

47 Portland Place

London W1B 1JH

167

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Londyn, Zagraniczne Biuro Handlowe Londyn

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

90 Gloucester Place, London W1U 6HS

168

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Londyn, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie

10 Bouverie Street

London EC4Y 8AX

169

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Londyn, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny

238-246 King Street

London W6 0RF

170

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Londyn, Windsor Hall przy Polskiej Parafii na Ealingu

2 Windsor Road

London, W5 5PD

171

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Londyn, Biblioteka Parafialna przy Kościele Chrystusa Króla na Balham

232/234 Balham High Road

London, SW17 7AW

172

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Ilford, Dom Parafialny Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej

2 Ashgrove Road, Goodmayes

Ilford IG3 9XE

173

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Slough, Lokalna Polska Misja Katolicka

48 Pitts Road

Slough SL1 3XH

174

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Southampton, Polski Klub

507 Portswood Road

Southampton, SO17 2TH

175

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Birmingham, Polish Millennium House

Bordesley Street

Birmingham, B5 5PH

176

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Bristol, Dom Parafialny im. Jana Pawła II

2 Arley Hill

Bristol BS6 5PS

177

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Coventry, Dom Parafialny The Presbytery

Springfield Road

Coventry CV1 4GR

178

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Swindon, Kościół Polski

Whitbourne Avenue

Swindon SN3 2JX

179

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Whippingham, Priory School of Our Lady of Walsingham

Beatrice Avenue

Whippingham PO32 6LP

180

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Oksford, Blackbird Leys Community Centre

Blackbird Leys Road

Oxford OX4 6HW

181

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Dunstable, Dom Parafialny

17 Victoria Street

Dunstable LU6 3AZ

182

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Cambridge, Dom Polonia

231 Chesterton Road

Cambridge CB4 1AS

183

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Taunton, The Moose Hall

Tower Lane

Taunton TA1 4AR

184

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

St. Helier, Caritas Jersey (St. Thomas Hall)

19 Val Plaisant

St. Helier JE2 4TA

185

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Gloucester, St. Peters Social Centre

Black Dog Way

Gloucester GL1 3AF

186

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Hove, Polish Community Centre

78 Farm Rd

Hove BN3 1FD

187

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Manchester, Konsulat Generalny RP

51 Portland Street

Manchester M1 3LD

188

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Cardiff, Sala Parafialna przy Kościele pw. Matki Bożej z Lourdes

Gabalfa Avenue

Cardiff CF14 2QQ

189

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Leeds, Polski Ośrodek Katolicki

Newton Hill Road

Leeds LS7 4JE

190

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Liverpool, The Academy of St. Francis of Asisi

Gardners Drive

Liverpool L6 7UR

191

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Newcastle, Carnegie Building

Atkinson Road, Benwell

Newcastle upon Tyne NE4 8XS

192

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Nottingham, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej

2 Sherwood Rise

Nottingham NG7 6JN

193

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Edynburg , Konsulat Generalny RP

2 Kinnear Road

Edinburgh EH3 5PE

194

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Aberdeen, Polish Association

35A Union Street

Aberdeen AB11 5BN

195

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Glasgow, „Dom Polski” Polskiego Towarzystwa Społeczno-Oświatowego

im. Gen. Wł. Sikorskiego

5 Parkgrove Terrace

Glasgow G3 7SD

196

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Inverness, Polska parafia St. Mery’s Church

30 Huntly Street

Inverness IV3 5PR

197

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Belfast, Konsulat Generalny RP

67 Malone Road

Belfast BT9 6SB

198

Socjalistyczna Republika Wietnamu

Hanoi, Ambasada RP

3 Chua Mot Cot

Ba Dinh, Hanoi

199

Republika Włoska

Rzym, Ambasada RP,

Via Pietro Paolo Rubens 20

00197 Roma

200

Republika Włoska

Mediolan, Konsulat Generalny RP

via Monte Rosa 6

20149 Milano

201

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Abu Zabi, Ambasada RP

13 Delma str./Karamah 14

Abu Dhabi, P.O. Box 2334

