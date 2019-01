Wybory. Frekwencja na godz. 17. Małopolska spadła z czołówki

Wybory samorządowe 2018 - frekwencja. Do godz. 17 w Małopolsce zagłosowało 42,49 proc. uprawnionych do głosowania. Wyższa frekwencja jest w pięciu województwach. W południe Małopolska była drugim województwem z najwyższą frekwencją. W Krakowie zagłosowało do tej pory 42,13 proc.