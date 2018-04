W sobotę w Lublinie odbyły się wybory Queen Województwa Lubelskiego 2018. O tytuł walczyło kilkanaście kandydatek wyłonionych we wcześniejszych castingach. Zwyciężyła Dominika Grabias.

Wybory Queen Województwa Lubelskiego odbyły się w sobotę w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zgodnie z regulaminem konkursu kandydatki mogły mieć od 16 do 28 lat. Queen Województwa Lubelskiego 2018 została Dominika Grabias. - Jest to naprawdę wielkie wyróżnienie i super nagroda. Każda z nas by się z niej cieszyła - mówiła po otrzymaniu tytułu.



Sobotnia impreza w Lublinie to finał wojewódzki konkursu Queen of Poland, ogólnopolski etap w tym roku ma się odbyć w Turcji.

