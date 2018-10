Wybory Samorządowe 2018. Debata kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego

W okręgu nr 6, obejmującym powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki oraz Nowy Sącz, listy zarejestrowało 12 komitetów wyborczych. 90 kandydatów walczy o sześć mandatów w sejmiku.

Wybory do sejmiku

Stawianie krzyżyka przy kandydacie, który ma nas reprezentować w sejmiku, stanowi największą trudność dla wyborców. Często zdarza się, że głosują na wójta, burmistrza czy prezydenta oraz przedstawicieli do rady gminy, ale sejmik pomijają. Stąd cztery lata temu odsetek nieważnych głosów w tym obszarze wyniósł ponad 20 procent, a w niektórych województwach nawet 24 procent. Sami kandydaci do sejmiku często powtarzają, że również media niewystarczająco interesują się tym tematem. Stąd redakcja Gazety Krakowskiej, wspólnie z radiem RDN Nowy Sącz i NTV Sądecką, postanowiły właśnie od wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego rozpocząć swój cykl debat, w którym zaprezentują się również kandydaci na burmistrzów Starego Sącza i Krynicy-Zdroju, wójta Chełmca, burmistrza Limanowej oraz na prezydenta Nowego Sącza.

Jedynki mają głos

Wczoraj w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania „Opoka” w Starym Sączu za stołem zasiadło dziewięciu kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego: Stanisław Pasoń (KWW Polskie Stronnictwo Ludowe), Piotr Lachowicz (KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Michał Jasnosz (KKW SLD Lewica Razem), Dorota Budacz (KW Partii Razem), Rafał Głąb (KW Ruch Narodowy RP), Katarzyna Tomoń (KWW Kukiz’15), Radosław Lazar (KWW Wolność w Samorządzie), Grzegorz Biedroń (KW Prawo i Sprawiedliwość) i Krzysztof Mróz (KW Wspólna Małopolska).

Zabrakło przedstawicieli czterech komitetów. Kolejność zasiadania przy stole ustalona została na podstawie numerów list komitetów wyborczych.

Dla kandydatów przygotowano trzy rundy pytań. W pierwszej dziennikarze: Monika Kowalczyk (Gazeta Krakowska), Alicja Stolarczyk (RDN Nowy Sącz) i Anna Serafin (NTV Sądecka) zapytali m.in. o Budżet Obywatelski Małopolski i planowaną budowę obwodnicy Nowego Sącza wzdłuż wałów Dunajca.

Później każdy z kandydatów miał możliwość zadania jednego pytania swojemu konkurentowi.

Z tego przywileju nie skorzystali Stanisław Pasoń i Michał Jasnosz. Za to na najwięcej pytań musiał odpowiedzieć radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Biedroń.

Wnioski z wypowiedzi kandydatów na radnych sejmiku

Stanisław Pasoń - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, były poseł (KWW Polskie Stronnictwo Ludowe)

Kandydat ludowców zaznaczył, że trzeba zabezpieczyć pieniądze na budowę obwodnicy Nowego Sącza.

- Myślę, że wiele w tym zakresie już zrobiono i wiele zaplanowano na najbliższe lata - stwierdził. Jego zdaniem, Budżet Obywatelski Małopolski to strzał w dziesiątkę, bo im mieszkańcy mają większy udział w decydowaniu o rozdysponowaniu środków, tym lepiej. Jego pomysł na sejmik? - Młode ręce i stare głowy. Żadnych obietnic, działam. Myślę, że pokazałem, że potrafię to robić - podkreśla. Stanisław Pasoń zaznacza, że na co dzień stosuje maksymę Legii Cudzoziemskiej: Nigdy, nigdy się nie poddawać.



Piotr Lachowicz - sekretarz gminy Podegrodzie, sądecki radny. Stratuje z KKW Koalicja Obywatelska

Kandydat koalicyjnego klubu PO i Nowoczesnej stawia na różnorodność, bo takie są jego zdaniem osoby na liście do sejmiku. Lachowicz dużo do powiedzenia miał w sprawie obwodnicy Nowego Sącza i komunikacji.

- W tej chwili jest faza uzgodnień. Do gmin wysłano cztery koncepcje drogi. Samorząd województwa wyasygnował 60 mln złotych na most. Rada miasta podjęła już pewne kroki - mówi.

Jego zdaniem, samorządność to największa zdobycz wolnej Polski. - Musimy ją uchronić przed monopolem partyjnym - dodaje zwolennik powiększenia puli na projekty obywatelskie w Małopolsce.

Michał Jasnorz - prezes Polskiego Związku Saneczkowego i członek PKOl, przedsiębiorca - KKW SLD Lewica Razem

Jego zdaniem, wszyscy wspólnie powinni działać dla dobra małej ojczyzny. - Trzeba zaangażować ludzi, żeby wspierali sport - mówi i podkreśla np. rolę hokeja w Krynicy. Jak twierdzi, politycy i samorządowcy za mało czasu poświęcają na dyskusję i pracę nad sądeczanką.

- Ponad 100 tirów dziennie przejeżdża przez Nowy Sącz i jedzie dalej w stronę Krynicy, Piwnicznej i Muszyny - zaznacza.

Kandydat SLD stawia na szkolnictwo i chce więcej lekcji wychowania fizycznego.

- Za mało młodzieży garnie się do sportu. Wybierają komputer - argumentuje zwolennik toru saneczkowego w Krynicy.



Dorota Budacz - na co dzień zarządza projektami kulturalnymi i angażuje się społecznie. KKW Partii Razem

- Obszar polityki społecznej jest strasznie zaniedbany. Wykluczenie komunikacyjne sprawia, że ludzie wyjeżdżają stąd i wracają tylko na święta. Stawiam na komunikację - mówi kandydatka młodej lewicy. Podkreśla, że zaledwie w 8 minut można dojechać z Nowego do Starego Sącza. - Stawiajmy więc na transport kolejowy. Przenieśmy tiry na tory. Niech kolej będzie podstawą transportu pasażerskiego i towarowego - dodaje. Budacz chciałaby dla regionu świeckiego samorządu, audytu środków finansowych, które są przekazywane na kościół, świeckiej opieki zdrowotnej zwłaszcza dla kobiet w ciąży, a do tego etyki w szkole.



Rafał Głąb - wykształcenia katecheta i specjalista od zarządzania sprzedażą. Startuje z KW Ruch Narodowy RP

Dla kandydata narodowców ważne są wartości ideowe i chrześcijańskie - w tym ochrona życia poczętego. Martwi go co raz mniejszy przyrost naturalny w regionie.

Jakie inne problemy wymienia? - Zmowa płacowa. Sądeczanie za mało zarabiają. Musimy otworzyć się na Kraków, a tu potrzebna jest nam droga, tzw. sądeczanka - mówi. Jako silne elementy regionu wskazuje m.in. turystykę i obszar kultury.

- Pokażmy nasze piękne tereny innym. Mamy czym się chwalić - zaznacza. Rafał Głąb stawia na młodych kandydatów w wyścigu do Sejmiku Województwa Małopolskiego.



Katarzyna Tomoń - menedżer w Fakro, pomysłodawczyni Sądeckiego Bonu Zakupowego. KWW Kukiz’ 15

- Mamy program dla mieszkańców i regionu. Choć na debacie programy wszystkich brzmią podobnie, to nasz kierunek realizacji jest już inny. Postawimy na nasze specjalności. Wspieramy ludzi aktywnych: przedsiębiorców, sportowców, artystów - zaznacza kandydatka z partii Kukiza. Tomoń apeluje o „więcej wolności dla przedsiębiorczości”. Podkreśla problem wykluczenia komunikacyjnego Sądecczyzny oraz problem smogu w Nowym Sączu i sąsiednich gminach. - Węgierska bis jest kluczowa, bo również korki produkują smog - dodaje. W regionie chce budować domy spokojnej starości, a mieszkańcom dać większe pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego.

Radosław Lazar - pracownik samorządowy w gminach Podegrodzie i Korzenna. KWW Wolność w Samorządzie

- Wolność to wybór - powtarza kandydat. Podkreśla potrzebę zmiany pokoleniowej i apeluje o oddawanie głosów na ludzi młodych. Jakie grzechy wylicza w samorządowi? - Brak transparentności, biurokrację. Za mało środków trafia do Nowego Sącza i na Sądecczyznę. Jego zdaniem, realizacja obwodnicy zachodniej to spora fuszerka. - W jakim kraju buduje się w tak szybkim czasie? Czemu nic się nie robi z odcinkiem łączącym dwie obwodnice? Trzeba wykupić ten teren i zaproponować dobrą cenę - dodaje. Twierdzi, że stagnacja w sejmiku źle na niego działa, nie pobudza do efektywnego działania. Podobnie jak inni popiera budżet obywatelski.

Grzegorz Biedroń - radny wojewódzki, były prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. KW Prawo i Sprawiedliwość

Radny wskazał, że politycy i samorządowcy za mało angażują się w rozwój gospodarczy. Trzeba też promować południową Małopolskę. - Promujmy pracowitych i efektywnych sądeczan - zaznacza. Jego zdaniem, wykonano już sporo w kwestii komunikacji wokół Nowego Sącza. - Obwodnica wzdłuż wałów Dunajca jest dyskusyjna. Skończenie obwodnicy, łącznika północnej jej części z zachodnią i włączenie jej w ciąg komunikacyjny - to jego zdaniem ważne zadanie. Budżet obywatelski to wg. Biedronia oferta dla mieszkańców, stowarzyszeń, klubów, więc gminy nie powinny go traktować jako uzupełnienie swojego budżetu.

Krzysztof Mróz - prezes starosądeckiej firmy Park-M, zajmującej się projektowaniem zieleni - KW Wspólna Małopolska

Kandydat zamierza skupić się na elementach związanych ze swoimi umiejętnościami zawodowymi, czyli organizować przyjazną przestrzeń do życia.

- Do tego dobra opieka medyczna przede wszystkim poprawa warunków w sądeckim szpitalu - dodaje. Jego zdaniem, obwodnica Nowego Sącza to szeroki temat związany z korytarzami komunikacyjnymi, które nie są na Sądecczyźnie dobrze realizowane. - O sądeczance się mówi, ale nie działa. Obwodnica nie jest gotowa. Skorzystajmy ze specustawy i zróbmy ją wraz z mostem - dodaje. Popiera również większe środki na inicjatywy społeczne z budżetu obywatelskiego.