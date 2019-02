Wybory samorządowe 2018: Dlaczego warto głosować? Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Samorządy i ich rola w budowaniu kapitału

Z założenia podstawową funkcją samorządu terytorialnego jest decentralizacja władzy, a co za tym idzie, stworzenie możliwości obcowania władz lokalnych z ludźmi, rozeznawania potrzeb i odpowiadania na nie. Samorządy odpowiadają również za dysponowanie pieniędzmi oraz ich pozyskiwanie. Nie są to małe kwoty - w skali ogólnopolskiej mowa bowiem o miliardach złotych rocznie, do tego dochodzą również środki unijne, które są rozdzielane przez władze gminy, powiatu i województwa.

Jak zatem realnie przełożyć się to może na nasze życie? W rękach samorządów spoczywają m. in. takie sprawy jak:

komunikacja publiczna

sprawy związane z bezpieczeństwem

życie kulturalne

zdrowie publiczne

edukacja - ilość miejsc w przedszkolu czy żłobku

Mając na uwadze powyższe - warto zastanowić się na kogo oddamy swój głos. Prawo wyborcze stwarza możliwość wyrażenia swojego zdania - a to, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie zazwyczaj ma duży wpływ na nasze życie codzienne.

Samorządy a biznes i przedsiębiorczość

Z przeprowadzonego badania w 2014 roku wynika, że jedynie 43% polskich samorządów nie wie lub nie umie powiedzieć, czego oczekuje od gmin biznes. W ankiecie Rzetelnej Firmy zbadano wówczas przedstawicieli 100 polskich samorządów.

Celem przedsiębiorców, stawianym wobec samorządów jest zazwyczaj współfinansowanie inwestycji, poręczanie kredytów, a także pomoc w kontaktach biznesu ze środowiskiem naukowym, czy też wsparcie przy zwiększaniu poziomu kwalifikacji pracowników oraz rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Niezwykle ważnym procesem jest właściwe rozeznanie w potrzebach i możliwościach lokalnego biznesu. Taka współpraca na linii samorząd-biznes może stać się szansą na wzmocnienie pozycji regionu i polepszenie warunków życia lokalnych społeczności.

Wpływ samorządów na miejsca pracy

Samorządy mają znaczący wpływ na miejsca pracy w regionie. Stawiane są przed nimi zadania związane z opracowaniem i realizacją programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Idą zatem również środki finansowe pozyskiwane na realizację tych zadań. Ponadto samorządy odgrywają rolę przy wsparciu bezrobotnych, udzialając im pomocy przy znalezeniu pracy, zapewniając pośrednictwo i doradztwo zawodowe.

Po stronie władz lokalnych leży też kwestia inicjowania, organizowania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy w postaci szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.

