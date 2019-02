Wybory samorządowe 2018. Gdzie będzie druga tura?

Wybory samorządowe 2018 - druga tura. Będą niespodzianki?

W stolicy Małopolski zdecydowanym faworytem jest urzędujący prezydent Jacek Majchrowski. Jego rywalką jest posłanka PiS Małgorzata Wassermann. Obecny prezydent w każdych wyborach pokonywał swoich rywali w drugiej turze, bez względu na to, jaką opcję polityczną reprezentowali.

Zobacz najciekawsze pojedynki w drugiej turze

Dużo trudniej wskazać faworyta w Tarnowie. Tu w drugiej turze zmierzą się - tak jak cztery lata temu - Roman Ciepiela z Koalicji Obywatelskiej i Kazimierz Koprowski z PiS. W poprzedniej tarnowskiej dogrywce wyborczej minimalnie lepszy okazał się Romana Ciepiela.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się walka o fotel prezydenta Nowego Sącza. Większe szanse na jego objęcie ma Iwona Mularczyk z PiS, żona posła Arkadiusza Mularczyka, bo Sądecczyzna to jeden z mateczników partii Jarosława Kaczyńskiego. Ale konkurent kandydatki PiS Ludomir Handzel startujący z własnego komitetu też nie jest bez szans. Już cztery lata temu był w drugiej turze i przegrał niewielką różnicą głosów z prezydentem Ryszardem Nowakiem.

Do bardzo ciekawego starcia dojdzie w Wadowicach. Obecny burmistrz Mateusz Klinowski powalczy ze starostą wadowickim Bartoszem Kalińskim z PiS. Co istotne, w pierwszej turze lewicowy burmistrz miał dużo gorszy wynik niż prawicowy starosta. I tak jak cztery lata temu Klinowski pokonał wieloletnią burmistrz Ewę Filipiak, tak teraz to on może przegrać, ale zaledwie po pierwszej swojej kadencji.

Wybory samorządowe 2018 - druga tura. Wyrównane starcia

W kilku małopolskich gminach już pierwsza tura pokazała, że rywalizacja o władzę jest bardzo wyrównana, a o zwycięstwie może zadecydować niewielka liczba głosów.

W Krynicy-Zdroju dwa tygodnie temu lepszy był Piotr Ryba popierany przez PiS. Od obecnego burmistrza Dariusza Reśki dzieliło go jednak nieco ponad 100 głosów.

W Krościenku nad Dunajcem chętnych na stanowisko wójta dzieliły tylko 24 głosy. Obecny wójt Jan Dyda minimalnie przegrał pierwsze starcie ze swoim poprzednikiem Stanisławem Gawędą.

Niespełna 200 głosów dzieli rywali w Czchowie. Obecny burmistrz Marek Chudoba będzie bronił się przed goniącym go Krzysztofem Szotem z PiS.

W Mszanie Dolnej to urzędujący burmistrz Józef Kowalczyk musi nadrobić straty, bo to on był gorszy w pierwszej turze od Anny Marii Pękały, która zdobyła o 125 głosów więcej.

Pasjonujący pojedynek zapowiada się w Szczucinie. Burmistrz Andrzej Gorzkiewicz walczy ze swoim poprzednikiem Janem Sipiorem, który w pierwszej turze dostał prawie dwa razy więcej głosów. Cztery lata temu to Jan Sipior, rządzący w Szczucinie ponad 10 lat, przegrał wyborczą dogrywkę z Gorzkiewiczem.

Wybory samorządowe 2018. Gdzie druga tura w Małopolsce

1) Gmina Alwernia, powiat chrzanowski

2) Gmina Andrychów, powiat wadowicki

3) Gmina Biskupice, powiat wielicki

4) Miasto Bochnia, powiat bocheński

5) Gmina Brzesko, powiat brzeski

6) Gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski

7) Gmina Chrzanów, powiat chrzanowski

8) Gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski

9) Gmina Czchów, powiat brzeski

10) Gmina Gnojnik, powiat brzeski

11) Gmina Gorlice, powiat gorlicki

12) Gmina Grybów, powiat nowosądecki

13) Gmina Jordanów, powiat suski

14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

15) Gmina Kamionka Wielka, powiat nowosądecki

16) Gmina Kościelisko, powiat tatrzański

17) Miasto Kraków

18) Gmina Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski

19) Gmina Krynica-Zdrój, powiat nowosądecki

20) Gmina Lipinki, powiat gorlicki

21) Gmina Łapanów, powiat bocheński

22) Gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki

23) Gmina Łukowica, powiat limanowski

24) Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski

25) Gmina Mucharz, powiat wadowicki

26) Gmina Niedźwiedź, powiat limanowski

27) Gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki

28) Miasto Nowy Sącz

29) Gmina Olkusz, powiat olkuski

30) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, powiat nowosądecki

31) Gmina Proszowice, powiat proszowicki

32) Gmina Rabka-Zdrój, powiat nowotarski

33) Gmina Skała, powiat krakowski

34) Gmina Stryszów, powiat wadowicki

35) Gmina Szczucin, powiat dąbrowski

36) Miasto Tarnów

37) Gmina Trzciana, powiat bocheński

38) Gmina Tuchów, powiat tarnowski

39) Gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki

40) Gmina Wadowice, powiat wadowicki

41) Gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski

42) Gmina Wojnicz, powiat tarnowski

43) Gmina Zawoja, powiat suski

44) Gmina Żabno, powiat tarnowski

