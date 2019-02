Wybory samorządowe 2018 II tura. Cisza wyborcza ile trwa i co jest zakazane?

Wybory samorządowe 2018 II tura. Cisza wyborcza to jedyny dzień, w którym w telewizji, radiu i internecie nie zobaczymy wypowiedzi polityków, szczególnie tych startujących w wyborach. Odpoczynek od kandydatów daje głosującym czas do namysłu i wyboru najlepszego kandydata. Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?