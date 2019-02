Wybory samorządowe 2018: II TURA jak głosować? ZASADY GŁOSOWANIA 4 11 2018

Wybory samorządowe 2018: Dlaczego warto głosować?**

Wybory samorządowe 2018: II TURA jak głosować? ZASADY GŁOSOWANIA w ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta II tura:

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

przyczyną nieważności głosu jest:

postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

Wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata

przyczyną nieważności głosu jest:

postawienie znaku „X” w obu kratkach,

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wybory samorządowe 2018. Warto wiedzieć: Kiedy głosy są nieważne?

Dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak X, a wyborca dokonując dopisku lub stawiając znak w innej kratce, zawrze w niej taki dopisek lub znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu.

Zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

Jednolite zamazanie kratki może powodować niepewność, czy pod nim znajduje się znak X, co stwarza ryzyko uznania głosu za nieważny. DPaństwowa Komisja Wyborcza apeluje, by wyborcy nie zamazywali kratek, a jedynie stawiali znak X przy nazwisku kandydata, na którego chcą zagłosować.

Wybory samorządowe 2018: Jak głosować i kiedy głos będzie ważny w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wybory samorządowe 2018: Jak głosować i kiedy głos będzie ważny w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat)

