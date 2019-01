Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w innym mieście? WNIOSEK

Nie zawsze miejsce stałego zamieszkania jest równoznaczne z miejscem zameldowania. Wiedzą o tym m.in. studenci, którzy większość czasu w roku spędzają poza domem. Co zrobić, żeby głosować w miejscu stałego pobytu?

Aby mieć prawo do głosowania w wyborach samorządowych, trzeba być w rejestrze wyborców w danej gminie. O tej zasadzie powinni pamiętać szczególnie ci, którzy w ostatnim czasie zmieniali miejsca zamieszkania lub zameldowania. I to oni powinni przede wszystkim sprawdzić, czy ich nazwiska widnieją w tym rejestrze.

W takim wypadku konieczne jest złożenie w urzędzie gminy (na terenie której wyborca chce oddać głos) pisemnego wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.



Co należy zrobić?

W urzędzie miasta lub gminy, w której chcesz głosować, złóż wniosek zawierający imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia i PESEL wnioskującego.

Dołącz kserokopię dowodu tożsamości oraz deklarację z informacją o obywatelstwie i adresie stałego zamieszkania w Polsce.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w ciągu trzech dni podejmie decyzję, czy wnioskujący zostanie wpisany do rejestru wyborców. Wtedy oddanie głosu będzie możliwe w miejscu, w którym wnioskujący mieszka na co dzień.

Wybory samorządowe 2018. WNIOSEK na ostatnią chwilę?

Niestety, czas na składanie takiego wniosku już minął. Ci więc, którzy nie zdążyli złożyć takiego wniosku, mogą głosować jedynie w miejscu zameldowania.

Wybory samorządowe 2018: jak poprawnie oddać głos?

W wyborach do rady miasta i do sejmiku województwa, głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach prezydenta miasta:

Jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata - głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Postawienie znaku "X" w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na prezydenta miasta nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 4 listopada 2018 r., również w godzinach od 7 do 21, zostanie przeprowadzone ponowne glosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są analogiczne jak w dniu pierwszego głosowania.

Wybory samorządowe 2018. Gdzie głosować

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Najczęściej jest to pobliska szkoła w miejscu naszego zamieszkania.

KONIECZNIE SPRAWDŹ: