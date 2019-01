Wybory Samorządowe 2018 - kiedy będą wyniki wyborów?

Wybory samorządowe 2018 wyniki. Kiedy i o której poznamy wyniki wyborów 21 10 2018

Mam nadzieję, że środa będzie najpóźniejszym i ostatecznym terminem, kiedy podamy wyniki - powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Pamiętajcie jednak, że pierwsze, cząstkowe wyniki wyborów samorządowych 2018 będziemy publikować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Trwają wybory samorządowe. Jeśli w wyborach na prezydenta miasta, burmistrza lub wójta potrzebna będzie II tura, to ta odbędzie się w niedzielę 4 listopada. Kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych 2018? Pierwsze wyniki zaczną spływać dzień po wyborach, czyli w poniedziałek 22 października.

W tegorocznych wyborach samorządowych wybierać będziemy radnych sejmiku wojewódzkiego, radnych rad gmin, radnych rad powiatowych oraz prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Oznacza to, że oddać możemy od trzech do czterech głosów. W Małopolsce trzy głosy oddajemy w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, gdzie głosować będziemy na prezydenta miasta, radnych do rady miasta oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. W pozostałych gminach dojdzie nam czwarty głos, na radnych rady powiatu.

Wybory do rady miasta i do sejmiku województwa oraz wybory prezydenta miasta Krakowa zostaną przeprowadzone dniu 21 października 2018 r. w godzinach Od 7 do 21.

Wybory samorządowe 2018. Kto ma prawo głosować

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:



pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wybory samorządowe 2018: kiedy wyniki wyborów? Kiedy PKW opublikuje oficjalne wyniki

Pierwsze sondażowe wyniki poznamy jeszcze w niedzielę wieczorem. Na oficjalne wyniki wyborów samorządowych będziemy musieli poczekać dłużej. Jak długo - tego jeszcze nie wiadomo. "Mam nadzieję, że środa będzie najpóźniejszym i ostatecznym terminem, kiedy podamy wyniki - powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński."

