Wybory samorządowe 2018. Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów

Kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych 2018?

Kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych 2018? "Mam nadzieję, że środa będzie najpóźniejszym i ostatecznym terminem, kiedy podamy wyniki - powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński". Pamiętajcie jednak, że pierwsze, cząstkowe wyniki wyborów samorządowych 2018 będziemy publikować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Wybory samorządowe 2018. Kiedy odbędą się wybory?

Trwają wybory samorządowe. Jeśli w wyborach na prezydenta miasta, burmistrza lub wójta potrzebna będzie II tura, to ta odbędzie się w niedzielę 4 listopada.

Wybory samorządowe 2018: kiedy wyniki wyborów? Kiedy PKW opublikuje oficjalne wyniki

Pierwsze sondażowe wyniki poznamy jeszcze w niedzielę wieczorem. Na oficjalne wyniki wyborów samorządowych będziemy musieli poczekać dłużej. Jak długo - tego jeszcze nie wiadomo.

"Mam nadzieję, że środa będzie najpóźniejszym i ostatecznym terminem, kiedy podamy wyniki - powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński."

W tegorocznych wyborach samorządowych wybierać będziemy radnych sejmiku wojewódzkiego, radnych rad gmin, radnych rad powiatowych oraz prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Oznacza to, że oddać możemy od trzech do czterech głosów. W Małopolsce trzy głosy oddajemy w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, gdzie głosować będziemy na prezydenta miasta, radnych do rady miasta oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. W pozostałych gminach dojdzie nam czwarty głos, na radnych rady powiatu.

Wybory do rady miasta i do sejmiku województwa oraz wybory prezydenta miasta Krakowa zostaną przeprowadzone dniu 21 października 2018 r. w godzinach Od 7 do 21.

Wybory samorządowe 2018. Kto ma prawo głosować

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego - czyli gminy, powiatu lub województwa.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:



pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

KONIECZNIE SPRAWDŹ: