Wybory samorządowe 2018. Kiedy zaczyna się cisza wyborcza

Cisza wyborcza - od kiedy obowiązuje i jak długo trwa

Przed najbliższymi wyborami cisza wyborcza rozpocznie się w piątek 19 października o północy i potrwa aż do zakończenia głosowania, czyli zakończy się o godzinie 21 w niedzielę. Warto zdawać sobie sprawę, że w tym czasie zakazane jest publiczne nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata nie tylko na ulicach (nie wolno roznosić ulotek, rozwieszać plakatów), ale też w internecie. Dotyczy to nie tylko portali internetowych, ale też np. osób publikujących na Twitterze.

Cisza wyborcza - co grozi za jej złamanie

Naruszenia ciszy wyborczej, a więc np. wywieszanie w czasie jej trwania plakatów czy rozdawanie ulotek można zgłaszać organom ścigania: policji i prokuraturze. O wysokości kary za naruszenie ciszy wyborczej decyduje sąd.

Wybory samorządowe 2018. Czym jest cisza wyborcza?

W Polsce cisza wyborcza rozpoczyna się dokładnie o północy przed dniem głosowania i trwa aż do zamknięcia wszystkich lokali wyborczych. W tym czasie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek kampanii wyborczej kandydatów. Nie wolno także publikować sondaży wyborczych.

Polski Kodeks wyborczy (Art. 104) jasno określa kalendarz kampanii wyborczych, które mogą się rozpocząć w dniu ogłoszenia daty wyborów, a skończyć muszą się na 24 godziny przed dniem głosowania.

Art. 107. § 1. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. § 2. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.

Cisza wyborcza - czego nie wolno robić podczas ciszy wyborczej

Cisza wyborcza znana jest w wielu państwach jako instytucja prawa wyborczego, ale nie wszędzie funkcjonuje. Obowiązuje w około połowie krajów Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych i Niemczech jej nie ma (z wyłączeniem okolicy lokali wyborczych) i z otwartą agitacją wyborczą możemy mieć do czynienia nawet w dniu głosowania, a sondaże wyborcze prezentowane są na bieżąco.

Nasz Kodeks wyborczy określa również sposoby agitacji, które są zabronione w czasie ciszy wyborczej. Jednak wraz z postępem technologicznym ten katalog znacząco się rozszerzył.

W czasie ciszy wyborczej zabronione jest m.in.:

rozwieszanie plakatów

roznoszenie ulotek

realizowanie reklam wielkoformatowych (billboardy)

wieszanie reklam na samochodach

zwoływanie zgromadzeń

organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień

agitacja w internecie.

Oczywiście chodzi tutaj o podjęcie nowych działań w czasie 24 godzin przed głosowaniem, a nie o kampanię, która przebiegała w poprawnym rytmie przed ciszą wyborczą. Wszystkie materiały agitacyjne - plakaty, ogłoszenia, które zostały rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, mogą pozostać na swoich miejscach.

Cisza wyborcza to jedyny dzień, w którym w telewizji, radiu i internecie nie zobaczymy wypowiedzi polityków, szczególnie tych startujących w wyborach. Istnieje cienka granica pomiędzy codzienną komunikacją a agitacją. Odpoczynek od kandydatów daje głosującym czas do namysłu i wyboru najlepszego kandydata.

Cisza wyborcza też w internecie

Cisza wyborcza w internecie to nowy wymiar ograniczenia agitacji przed głosowaniem. Jest trudna do zmierzenia, a jeszcze trudniejsza do ścigania .Jednak przy okazji kolejnych wyborów zdarzają się przypadki wykrycia i skazania podejrzanych za złamanie ciszy wyborczej.

Podejrzanym może być każdy internauta bez względu na to, czy jest obecnym samorządowcem, startuje z list wyborczych czy nie ma żadnego związku z lokalną polityką. W sieci nikt nie jest anonimowy i nawet stosując sztuczki w celu utrudnienia identyfikacji, możemy być pociągnięci do odpowiedzialności.

Cisza wyborcza w internecie oznacza, że ZABRONIONE jest:

zakładanie grup, wydarzeń, stron kampanii i kandydatów w wyborach samorządowych

komentowanie i wyrażanie stronniczych opinii na temat kandydata lub kontrkandydata

publikowanie dokumentów/zdjęć/faktów, które mogłyby zaważyć na głosowaniu na danego kandydata.

Wybory samorządowe 2018. Jaka kara za złamanie ciszy wyborczej

Mimo że przewinienia są trudne do zbadania, dochodzi do złapania takiej osoby na gorącym uczynku lub znalezienia sprawcy internetowych wpisów. Naruszenie ciszy wyborczej, według polskiego prawa, jest wykroczeniem, zagrożonym grzywną (art. 498 Kodeksu wyborczego). Wysokość grzywny jest uregulowana w Kodeksie wykroczeń (art. 24) i może wynosić od 20 zł do 5 000 zł.

Większej kary powinny się spodziewać osoby, które w czasie trwania ciszy wyborczej, do czasu zamknięcia lokali wyborczych, podają do publicznej wiadomości wyniki nieoficjalnych sondaży: przedwyborczych lub przeprowadzonych w dniu głosowania. Takie wykroczenie jest zagrożone karą grzywny od 500 tys. zł do... 1 mln zł. Taką grzywną może zostać ukarana nie tylko ogólnokrajowa telewizja, rozgłośnia radiowa czy portal internetowy, lecz również osoby fizyczne publikujące dane na własnym koncie na Twitterze.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że kary za naruszenie ciszy wyborczej w Polsce nie są jednak wygórowane. Przykładowo w Hondurasie kara finansowa grożąca za to samo przewinienie może wynosić nawet 500 minimalnych wynagrodzeń, w Nikaragui za złamanie ciszy wyborczej można trafić do więzienie na 30-180 dni, a w Meksyku nawet na 3 lata.

Cisza wyborcza - czas na zastanowienie i dobrą decyzję

Cisza wyborcza ma sprzyjać refleksji i podjęciu najlepszej decyzji. Przed głosowaniem dostajemy ten czas na poukładanie sobie wszystkich myśli, spokojne przeanalizowanie wiadomości i faktów, które udało nam się zebrać w czasie całej kampanii wyborczej. Cisza wyborcza pozwala ograniczyć szum informacyjny i nieuczciwą konkurencję kandydatów.

Cisza wyborcza w innych krajach