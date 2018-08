Kiedy wybory samorządowe 2018? Znamy już datę wyborów samorządowych 2018. Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. Tak zdecydował premier Mateusz Morawiecki.

Kiedy wybory samorządowe 2018?

Wybory samorządowe 2018. Godziny głosowania

Wybory samorządowe 2018. Zasady:

dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

zmiana definicji znaku "x" na karcie do głosowania,

możliwość głosowania korespondencyjnego tylko dla osób niepełnosprawnych

5 letnia kadencja organów samorządowych

JOW-y w gminach do 20 tysięcy mieszkańców

Wybory samorządowe 2018: ważne daty

Wybory samorządowe 2018 odbędą się w niedzielę 21 października. Druga tura wyborów odbędzie się dwa tygodnie później - 4 listopada.Wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza proponowała jeszcze dwa inne terminy - 28 października i 4 listopada. Premier wybierając 21 października skrócił kampanię wyborczą aż o dwa tygodnie.Wybory samorządowe zarządza Prezes Rady Ministrów nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Oznacza to, że premier Mateusz Morawiecki musiał podjąć decyzję o terminie wyborów samorządowych między 16 lipca a 16 sierpnia 2018 roku.Głosowanie w wyborach odbędzie się w godzinach 7-21.Ponieważ wybory zaplanowano na 27 października,. Do tego dnia komitety będą musiały zgłosić komisarzom wyborczym zamiar wystawienia kandydatów na radnych. Tylko te komitety, które to zrobią, będą mogły później zbierać podpisy pod listami kandydatów na radnych i potem zarejestrować takie listy.Potem komisarze wyborczy będą przydzielać kolejne numery listom na poziomie powiatów., Wtedy minie termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Ale ci, którzy chcą się w nim znaleźć, muszą dużo wcześniej szukać kontaktu z którymś z komitetów, bo to one będą mogły zgłosić kogoś do pracy przy przeprowadzaniu glosowania i późniejszym liczeniu głosów.

