Wybory samorządowe 2018. Kogo wybieramy i jak głosować

Wybory samorządowe 2018. Aktualne przepisy dotyczące ordynacji wyborczej

Ordynacja wyborcza to nic innego jak zbiór praw, zgodnie z którym przeprowadzane są wybory, wyłaniani są zwycięzcy i przydziela się mandaty np. radnych. Wszystkie aktualne przepisy dotyczące ordynacji wyborczej publikowane są w Kodeksie wyborczym, regulującym:

sposób formowania komitetów wyborczych,

sposób działania komitetów wyborczych,

sposób zgłaszania kandydatów,

kwestie związane z finansowaniem kampanii wyborczych,

kwestie związane z prowadzeniem kampanii wyborczych,

powoływanie i działalność komisji wyborczych,

sposób przeliczania głosów na mandaty.

Wybory samorządowe 2018. Wydłużenie kadencji samorządowych

Największa i najważniejsza zmiana w nowej ordynacji wyborczej dotyczy kadencji prezydentów, burmistrzów miast oraz wójtów. Otóż zgodnie z nowymi przepisami, na najwyższym stanowisku w gminie będzie można zasiadać maksymalnie przez dwie kadencje. Ale uwaga - kadencja została wydłużona z 4 do 5 lat. Prawo to nie działa wstecz, toteż dwie kadencje wójtów, burmistrzów i prezydentów liczone będą dopiero od wyborów samorządowych w 2018 r., bez względu na to, jak długo dana osoba piastowała wcześniej to samo stanowisko.

Wybory samorządowe 2018. Kogo wybieramy?

Tu zmian nie ma. 21 października dostaniemy trzy lub cztery karty do głosowania. W miastach na prawach powiatu (takich jak Poznań) wybierzemy prezydenta, radnych rady miejskiej i radnych sejmiku. W pozostałych gminach wybierzemy: wójta lub burmistrza, radnych rady miejskiej, radnych rady powiatu i radnych sejmiku.

Wybory samorządowe 2018. Gdzie zostały JOW-y?

Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin i powiatów zostały tylko i wyłącznie w gminach liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Polegają one na tym, że w każdym z okręgów mieszkańcy wybiorą jednego radnego do rady swojej gminy czy rady powiatu.

Dotychczas ordynacja tego typu obowiązywała we wszystkich gminach z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Z kolei w większych gminach (powyżej 20 tys. mieszkańców) przywrócono podział na okręgi wielomandatowe. Tam obowiązuje ordynacja proporcjonalna, a nie większościowa. Oznacza to, że w radzie gminy liczba miejsc dla konkretnej partii/komitetu wyborczego uzależniona jest od liczby głosów oddanych na konkretnych kandydatów. Następnie w ramach tych miejsc mandaty rozdawane są kolejnym kandydatom z listy danej partii.

Wybory samorządowe 2018. Głosowanie korespondencyjne zostało ograniczone

Znacznie ograniczono także głosowanie korespondencyjne, z którego mogą korzystać jedynie osoby niepełnosprawne.

Ponadto od tego roku obsługą wyborów będą się zajmować dwie komisje terytorialne - komisja ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz komisja ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie. W tym roku rady gminy po raz ostatni określiły okręgi wyborcze. W 2023 r. zajmie się tym już komisarz wyborczy.

Wybory samorządowe 2018. Ograniczenia w kandydowaniu

Powstały również zmiany w kwestii kandydatów do rad gmin i powiatów. Dotychczas każdy komitet mógł zgłosić dwa razy więcej kandydatów niż było miejsc w radzie. W konsekwencji, szczególnie w większych miastach, wyborcy nie mieli szans poznać wszystkich kandydatów.

Ordynacja wyborcza 2018 wprowadza limit - wystawić można tylko dwóch kandydatów więcej niż jest mandatów.

Kolejne ograniczenie związane z kandydowaniem dotyczy osób ubiegających się o stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Nie mogą oni jednocześnie tworzyć sobie furtki bezpieczeństwa, kandydując do rady powiatu lub sejmiku województwa.

Wybory samorządowe 2018. Będą dwie komisje wyborcze

Podczas tegorocznych wyborów samorządowych potrzebnych jest dwa razy więcej urzędników niż cztery lata temu.

Do tej pory przy wyborach pracowała obwodowa komisja wyborcza, której zadaniem było sprawdzenie, czy wszystko w lokalu jest przygotowane do głosowania zgodnie z przepisami, przeprowadzenie głosowania oraz liczenie głosów. Członkowie komisji często siedzieli w lokalach wyborczych do późnej nocy.

I w tym aspekcie wprowadzono zmiany. Od wejścia w życie znowelizowanej ordynacji wyborczej, komisje w każdym lokalu wyborczym będą dwie. Pierwsza będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a zadaniem drugiej będzie liczenie głosów po zamknięciu lokali.

Wybory samorządowe 2018. Ile zarobią członkowie komisji wyborczych?

Przewodniczący terytorialnej komisji wyborczej zarobi 650 zł. Jego zastępca może liczyć na 600 zł, a członek 550 zł. Przewodniczący komisji obwodowej zarobi 380 zł, zastępca 330 zł, a członek 300 zł.

Wybory samorządowe 2018. Zasady prawne - Komu przysługuje prawo wyborcze?

Kto może głosować? Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkującemu na obszarze działania danej rady.

Podsumowując pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października 2018 r., a druga - 4 listopada 2018 r. Władze samorządowe wybierzemy w tym roku na pięcioletnie kadencje - o rok dłuższe niż dotychczas. Kampania wyborcza potrwa do 19 października, do północy. Wtedy to zacznie się cisza wyborcza. Podczas ciszy wyborczej nie można prowadzić agitacji na rzecz jakiejś partii politycznej, konkretnego kandydata albo przeciwko nim. Zakazane jest więc rozdanie ulotek, wieszanie billboardów czy spotkania z kandydatami.

Niedopuszczalne są także sondaże, które pokazują poparcie dla ugrupowań. Za ich upublicznienie przewidziano surowe kary. Założenie jest takie, że cisza wyborcza ma być czasem namysłu, refleksji, kiedy wyborcy po kampanii mogą się w spokoju zastanowić, jaką podjąć decyzję. Bądźmy jednak szczerzy - to jest fikcja.

