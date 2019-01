Wybory samorządowe 2018. Sprawdź, jak głosować w innym mieście

Wybory samorządowe 2018. Jak zagłosować w innym mieście?

Aby mieć prawo do głosowania w wyborach samorządowych, trzeba być w rejestrze wyborców w danej gminie. O tej zasadzie powinni pamiętać szczególnie ci, którzy w ostatnim czasie zmieniali miejsca zamieszkania lub zameldowania. I to oni powinni przede wszystkim sprawdzić, czy ich nazwiska widnieją w tym rejestrze.

Wybory samorządowe 2018: wniosek o dopisanie do rejestru wyborców bez meldunku

Z zasady do rejestru wyborców w danej gminie wpisane są osoby, które mają stałe zameldowanie. Ale można złożyć wniosek o dopisanie do niego bez takiego meldunku, tyle że trzeba udowodnić, że rzeczywiście mieszka się w danym miejscu. Wystarczy pokazać urzędnikowi np. płacone co miesiąc rachunki za mieszkanie czy media.

Jeśli ktoś chce się dopisać do rejestru wyborców przed najbliższymi wyborami samorządowymi, powinien pomyśleć o tym już teraz. Sprawy zostaną rozpatrzone w ciągu kilku dni. Ale zostawienie sobie tego na ostatni tydzień przed głosowaniem może nas pozbawić prawa do udziału w wyborach, bo zabraknie czasu na rozstrzygnięcie ewentualnego sporu z urzędnikiem.

Wybory samorządowe 2018: co zrobić, aby głosować w innym mieście?

W urzędzie miasta lub gminy, w której chcemy głosować, składamy wniosek, zawierający imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia i PESEL wnioskującego.

Do wniosku dołączamy kserokopię dowodu tożsamości oraz deklarację z informacją o obywatelstwie i adresie stałego zamieszkania w Polsce.

W ciągu trzech dni urzędnik podejmie decyzję, czy wnioskujący zostanie wpisany do rejestru wyborców. Wtedy oddanie głosu będzie możliwe w miejscu, w którym wnioskujący mieszka na co dzień.

Wybory samorządowe 2018. Czy można głosować poza granicami kraju?

W przypadku, gdyby wyborca w trakcie wyborów samorządowych 2018 przebywał za granicą, niestety musi zrezygnować z głosowania.

Prawo nie przewiduje możliwości wyboru dla osób, które nie znajdują się w Polsce. Wybory samorządowe polegają na głosowaniu w kraju, w miejscu stałego zamieszkania.