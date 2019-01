Wybory w Małopolsce. Spektakularne porażki, ciekawe dogrywki

Burmistrzem Niepołomic nadal będzie Roman Ptak, Miechowa Dariusz Marczewski, Wieliczki Artur Kozioł, a Starego Sącza Jacek Lelek. W Zakopanem kontynuację rządów ma zapewnioną Leszek Dorula. Stanowisko utrzymał też prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, wójt Chełmca Bernard Stawiarski czy wójt Zielonek Bogusław Król.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Wielkie sukcesy i spektakularne porażki

To tylko niektóre przykłady dotychczasowych gospodarzy gmin, którzy nie mieli żadnych problemów z potwierdzeniem swojego mandatu do rządzenia. Wyborcy ponownie ich wybrali już w pierwszej turze.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Wyniki wyborów w Krakowie i Małopolsce [Wyniki exit poll]

A nie wolno zapominać, że ponad 20 włodarzy małopolskich gmin w ogóle nie miało rywala i wyborcy głosowali tylko na tak lub na nie za kontynuacją ich rządów. Np. Jan Golba, burmistrz Muszyny, otrzymał 85 proc. głosów na tak, a Janusz Kwaśniak, burmistrz Borzęcina - ponad 95 proc.

Ale w niedzielę doszło w naszym województwie do kilku spektakularnych porażek. Np. burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk nie weszła do drugiej tury. Już w pierwszej przegrał pełniący funkcję burmistrza Świątnik Górnych przez dwie kadencje Witold Słomka.

W Rabce po 12 latach rządów odchodzi burmistrz Ewa Przybyło. Na kilka dni przed wyborami przypomniano, że ma na #swoim koncie wyrok grzywny za odmowę dostępu do informacji publicznej, czyli jest w takiej samej sytuacji jak prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Ta ostatnia wygrała w pierwszej turze z 70-proc. poparciem, burmistrz Rabki nie weszła nawet do drugiej tury.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Powtórka w Tarnowie. Sensacja w Nowym Sączu?

Klęską zakończył się start członka Zarządu Województwa Małopolskiego Leszka Zegzdy w wyborach na prezydenta Nowego Sącza. Choć sondaże dawały mu duże szanse na drugą turę, w pierwszej zajął dopiero czwarte miejsce. Wygrała Iwona Mularczyk z PiS, która w drugiej turze zmierzy się z kandydatem niezależnym Ludomirem Handzlem. I będzie to jedna z najciekawszych dogrywek wyborczych. Cztery lata temu Handzel minimalnie przegrał drugą turę z prezydentem Ryszardem Nowakiem z PiS. Gdyby tym razem wygrał, byłaby to spora niespodzianka.

W Tarnowie będziemy mieć powtórkę sprzed czterech lat. W drugiej turze powalczą Roman Ciepiela, obecny prezydent, i Ryszard Koprowski z PiS. W roku 2014 lepszy był Ciepiela.

Dogrywka potrzebna jest także w Wadowicach. Obecny burmistrz Mateusz Klinowski, który cztery lata temu sensacyjnie pokonał Ewę Filipiak, teraz musi się bronić przed Bartoszem Kalińskim z PiS, starostą wadowickim, który w pierwszej turze miał lepszy wynik.

W drugiej turze rozstrzygną się też wybory szefa gminy w Krynicy, Piwnicznej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Alwernii, Skale, Brzesku, Chrzanowie, Andrychowie, Olkuszu, Mszanie Dolnej i Gorlicach.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Startowała do powiatu, dostała się do Sejmu

Największą wygraną wyborów samorządowych okazała się Jagna Marczułajtis, która startowała w wyborach do Rady Powiatu Krakowskiego. Tyle że po niedzielnych wyborach może ponownie zostać posłanką PO.

Ten zaskakujący scenariusz to efekt wyboru na prezydenta Warszawy posła z Krakowa Rafała Trzaskowskiego. Już mało kto pamięta, że trzy lata temu dostał jedynkę na krakowskiej liście PO i jako lider listy nie miał żadnego problemu z dostaniem się do Sejmu. Pierwszą osobą na tej liście z najwyższym wynikiem, który nie dawał miejsca w Sejmie, jest Jagna Marczułajtis. I to jej przysługuje teraz prawo objęcia mandatu po Rafale Trzaskowskim.

Z wyboru posła PiS Jarosława Szlachetki na burmistrza Myślenic może się cieszyć Sławomir Hajos, bo to on zostanie teraz posłem.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Sprawdź kto wygrał

W wyborach do sejmików wojewódzkich 33 proc. poparcia zyskało Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska zdobyła 26,7 proc., natomiast 13,6 proc. zyskało Polskie Stronnictwo Ludowe. - Są to wyniki sondażu Ipsos uzupełnionego o pierwsze dane z Państwowej Komisji Wyborczej. Z danych wynika, że PiS i Koalicja umacniają się na swoich pozycjach, ludowcy zaś tracą.

PiS zwycięża łącznie w dziewięciu województwach, zaś Koalicja Obywatelska - w siedmiu.

Dalsze miejsca zajęły:

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc.,

Kukiz'15 - 5,9 proc.,

Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc.,

Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie - oba po 1,5 proc.,

Ruch Narodowy - 1,3 proc.,

partia Zielonych - 1,1 proc.

Wybory samorządowe 2018: frekwencja

Z sondażowych badań Ipsos wynika, że frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,3 proc. To prawdopodobnie najwyższa frekwencja w historii wyborów samorządowych. Cztery lata temu frekwencja wyniosła 47,4 proc.

PKW podała również, że w Krakowie zagłosowało 55,99 proc. mieszkańców. W Małopolsce głos oddało 53,55 proc. uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto wygra w naszym regionie?

Wszystko wskazuje na to, że tym razem przewaga PiS nad pozostałymi komitetami jest tak duża, że rządząca w kraju partia będzie też rządzić samodzielnie w naszym regionie.

To będzie spora zmiana, bo choć Małopolska to matecznik PiS, od trzech kadencji radni tej partii zajmują w sejmiku ławy opozycji.

Z naszej przedwyborczej symulacji wynika, że PiS w końcu zdobędzie małopolski sejmik, bo może mieć nawet 23 radnych. Koalicji Obywatelskiej przypadnie najprawdopodobniej 12, a PSL - 5.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto będzie nowym marszałkiem

Taki rozkład mandatów będzie oznaczał, że to PiS wskaże nowego marszałka województwa małopolskiego.

W kampanii wyborczej nie ujawniono, kto mógłby nim zostać. Nieoficjalnie politycy PiS najczęściej wymieniali Józefa Gawrona, obecnego wicewojewodę. Często padały też nazwiska Rafała Bochenka, byłego rzecznika rządu czy Grzegorza Biedronia, radnego sejmiku. Ale równie dobrze może to być ktoś mniej znany, kogo wskaże prezes Jarosław Kaczyński, albo ktoś z obecnego rządu, gdyby doszło do jego rekonstrukcji.

Za to łatwiej wytypować wicemarszałków, Zbigniew Ziobro tuż przed wyborami wskazał na Martę Malec-Lech, zaś z rekomendacji Polski Razem może to być Tomasz Urynowicz, do niedawna polityk PO.

Wybory samorządowe. W 2014 roku PiS wygrało, ale nie rządziło

Cztery lata temu PiS poparło w Małopolsce 36,7 proc, PO - 28,3 proc., a PSL - 20 proc. Ale choć partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wtedy wybory, to zdobyła jedynie 17 miejsc w 39-osobowym sejmiku. PO przypadło 14 mandatów, a PSL - 8. Większość utrzymała więc koalicja PO-PSL i rządziła przez ostatnie cztery lata.

To zasługa przede wszystkim nadspodziewanie dobrego wyniku ludowców, którzy nigdy wcześniej w wyborach do sejmiku nie osiągnęli tak wysokiego poparcia. Warto przypomnieć, że w 2014 r. karta do głosowania w wyborach do sejmiku miała formę książeczki, a na pierwszej stronie znajdowała się lista PSL. Część wyborców nie zajrzała nawet na kolejne strony, tylko stawiała krzyżyki na pierwszej.

Ale i teraz wynik ludowców może być zaskoczeniem. Jeśli ten na poziomie kraju zostanie powtórzony także w naszym regionie, to po raz kolejny ludowcy będą się cieszyć z kilku radnych w sejmiku. Za to należy się spodziewać, że wynik Koalicji Obywatelskiej będzie w naszym województwie słabszy niż w całym kraju.

Wybory samorządowe 2018. Kto ma prawo głosować

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:

pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określonej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana materialnie.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców w gminie, w której stale mieszkasz. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje.

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców:

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do rad powiatów

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do sejmików województw

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat)

wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura):

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):

wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata

Wybory samorządowe 2018. Przyczyną nieważności głosu będzie:

postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,

postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą,

postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez gminną komisję wyborczą.

postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez powiatową komisję wyborczą.

postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez wojewódzką komisję wyborczą.

KONIECZNIE SPRAWDŹ: