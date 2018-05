Często przepisywany dzieciom i dorosłym antybiotyk okazał się niebezpieczny! Może zaszkodzić zdrowiu. Chodzi o popularny preparat Amotaks. Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu dziewięciu serii leku, ponieważ nie spełnia on wymogów jakościowych. Sprawdź, czy nie masz tego leku w apteczce!

nr serii: 011116, data ważności: 11.2018;

nr serii: 021116, data ważności: 11.2018;

nr serii: 031116, data ważności: 11.2018;

nr serii: 041116, data ważności: 11.2018;

nr serii: 071116, data ważności: 11.2018;

nr serii: 101116, data ważności: 11.2018;

nr serii: 111116, data ważności: 11.2018;

nr serii: 141116, data ważności: 11.2018;

nr serii: 181116, data ważności: 11.2018.

zapalenie ucha;

zapalenie gardła;

zapalenie zatok;

zakażenie układu moczowego;

zakażenia skóry i tkanek miękkich;

zakażenia dróg oddechowych;

dur brzuszny i dur rzekomy;

pozaszpitalne zapalenia płuc;

zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek;

borelioza;

zapalenia wsierdzia;

ostre paciorkowcowe zapalenia migdałków.

W związku z nieprawidłowościami GIF zdecydował o wycofaniu 9 serii leku Amotaks:Decyzja o wycofaniu preparatu z obrotu ma rygor natychmiastowej wykonalności.Amotaks to antybiotyk o szerokim spektrum działania. Mogą go stosować zarówno dorośli, jak i dzieci. Preparat przepisuje się w przypadku zakażeń bakteryjnych. Wskazaniami do stosowania są takie choroby jak:Amotaks jest w stanie wyeliminować z organizmu bakterie Helicobacter pylori.

ZOBACZ KONIECZNIE: