Jego całkowicie zielone ubarwienie sprawia, że w bujnej roślinności go nie dostrzeżemy. Spotkanie z nim może nie należeć do najprzyjemniejszych - potrafi boleśnie ukąsić. Mowa o pająku - spachaczu zielonawym. Stanęliście z nim kiedyś oko w oko?

( Micrommata virescens )

Spachacz zielonawy, bo o nim jest mowa, jest jedynym gatunkiem należącym do rodziny spachaczowatych żyjącym na terenie Europy. Największe spachaczowate mogą w tropikach dorastać do 5 cm i osiągać rozpiętość odnóży do około 30 cm.Nasz rodzimy spachacz zielonawy jest dużym jak na polskie warunki pająkiem i osiąga wielkość około 1,5 cm i rozpiętość odnóży około 5 cm .Ten bardzo ładnie ubarwiony pająk jest dla człowieka całkowicie niegroźny. Jego jad nie stwarza dla nas bezpośredniego zagrożenia, choć samica w obronie gniazda potrafi boleśnie ukąsić. Pająki te prowadzą nocny tryb życia, co w połączeniu z ich zielonym ubarwieniem sprawia, że są bardzo trudne do wypatrzenia. Zamieszkują obrzeża lasów i bujne zarośla.Lubią zaglądać do domostw wyłapując drobne owady zarówno z podłogi jak i ścian i sufitów. Co ciekawe pająki te potrafią chodzić nie tylko do przodu. Posiadły umiejętność poruszania się bokiem oraz do tyłu. Nieźle też skaczą. Ze względu na skryty tryb życia populacja tego gatunku w Polsce nie jest dokładnie znana. Obserwowany jest na obszarze niemal całej Polski.Sądzić jednak można, iż należy do gatunków raczej rzadkich. Dlatego też zamiast go rozdeptywać, wypuśćmy specyficznego gościa do ogrodu.Spachacze nie budują sieci. Polują na swoje ofiary lokalizując je bardzo czułymi i długimi odnóżami.Łatwiejszy do zauważenia jest samiec tego pająka, który co prawda jest nieco mniejszy, ale za to jego odwłok ubarwiony jest na jaskrawy - żółty i buraczkowy kolor. Wraz z nadchodzącym październikiem, młode pająki tego gatunku szykują się do przezimowania. Pełną dojrzałość osiągną na wiosnę. Spachacz zielonawy jest również gatunkiem hodowanym przez pasjonatów i dający im wiele radości. Żyją około dwóch lat.