Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nad Polską będzie widoczna dziś wieczorem, w czwartek 30 maja 2018. Przelot ISS można obserwować gołym okiem z Ziemi. Trzeba jednak pilnować zegarka - Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) nad Polską widoczna będzie tylko przez kilka minut. Już w środę jej przelot mogliśmy obserwować na bezchmurnym niebie. Stacji nie sposób pomylić ani z gwiazdami, ani z samolotami.

Kiedy oglądać przelot ISS nad Polską?

29 maja, godz. 21:46 - 6 min 34 s

29 maja, godz. 23:22 - 3 min 49 s

30 maja, godz. 22:30 - 5 min 30 s

31 maja, godz. 00:07 - 6 min 31 s

31 maja, godz. 23:14 - 3 min 9 s

1 czerwca, godz. 22:22 - 5 min 2 s

2 czerwca, godz. 23:07 - 2 min 11 s

3 czerwca, godz. 22:14 - 4 min 31 s

5 czerwca, godz. 22:06 - 2 min 42 s

Jak oglądać Międzynarodową Stację Kosmiczną nad Polską?

Co to jest ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna)?

Przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską to ciekawe zjawisko, które można oglądać gołym okiem kilka razy na przełomie maja i czerwca. Jedynym warunkiem jest dobra pogoda.W maju będziemy mieć kilka okazji, by oglądać przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską. Będą to:To jednak nie jedyne okazje, by zobaczyć w Polsce przelot ISS nad ziemią. Sposobność nadarzy się jeszcze kilka razy w czerwcu:Inaczej, niż w przypadku niektórych zjawisk na niebie, do oglądania przelotu ISS nad Polską nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt czy przedmioty, przez które należy patrzeć. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest na tyle duża, że z Ziemi doskonale będzie widać, jak odbija promienie słoneczne podczas poruszania się.Przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską będzie można więc oglądać gołym okiem pod warunkiem, że pogoda dopisze. Ważne, by niebo było bezchmurne. Jeśli w nocy pojawią się burze, zobaczenie ISS z Ziemi będzie praktycznie niemożliwe.International Space Station (ISS), czyli polsku Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to projekt powstały w wyniku współpracy przedstawicieli wielu krajów. Pierwsze moduły stacji wyniesiono na orbitę w 1998 roku. Dzisiaj liczy 16 modułów, w przyszłości ma dołączyć do niej jeszcze jeden. Jednocześnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej może przebywać 6 członków załogi.