Wyniki Lotto 26.01.19 Wyniki Losowania Lotto 26 stycznia, WYGRANE, Lotto Plus, Wyniki Lotto

Wyniki Lotto 26.01.19 [WYNIKI LOSOWANIA LOTTO 26 stycznia, LOTTO PLUS]

Wylosowane liczby:

WYNIKI LOTTO - wyniki 26 stycznia 2019:

6, 10, 12, 22, 33, 40

WYNIKI LOTTO PLUS - wyniki 26 stycznia 2019:

1, 12, 30, 21, 27, 33

MULTI MULTI - wyniki 26 stycznia 2019:

1, 2, 3, 10, 12, 16, 24, 27, 31, 32, 38, 42, 43, 45, 52, 61 - ta liczba jest plusem, 62, 69, 70, 74

MINI LOTTO - wyniki 26 stycznia 2019:

6, 12, 18, 37, 40

Wyniki Lotto 24.01.19 [WYNIKI LOSOWANIA LOTTO 24 stycznia, LOTTO PLUS]

Wyniki Lotto SPRAWDŹ

Wyniki Lotto Plus SPRAWDŹ

Wyniki Lotto 26.01.19 [WYNIKI LOSOWANIA LOTTO 24 stycznia, LOTTO PLUS]

Przypomnijmy, że na początku grudnia w Krakowie padła „szóstka” warta 12 574 890,30 zł! Szczęśliwiec zagrał w punkcie LOTTO przy ul. Kalwaryjskiej 42 (Kolporter). Ta wygrana jest 42. „szóstką” o wartości minimum miliona złotych, która padła w Krakowie. Lokalny rekord został ustanowiony 29 maja 2012 roku - 25 472 358,40 zł.

Wyniki Lotto 26.01.19. "szóstka” w Lotto Plus"

Z kolei „szóstka” w Lotto Plus znalazła się w zakładzie innego szczęśliwca, który wygrał 1 000 000 zł. Zagrał na chybił trafił w kolekturze przy ul. Lwowskiej 24 w Chełmie (CH Tesco). Wylosowane liczby to: 5, 14, 16, 20, 29, 30. To czwarta „szóstka” warta co najmniej milion złotych, która została odnotowana w tym mieście. Najwyższa wygrana w tej miejscowości padła w Lotto 1 lipca 2006 roku. Było to 3 735 832,40 zł.

Wyniki Lotto: losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty

Przypominamy, że losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. Jutro zagramy o 2 000 000 złotych w Lotto i 1 000 000 złotych w Lotto Plus.

Wyniki Lotto 26.01.19