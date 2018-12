Wyniki Lotto: padła główna wygrana! Nowy Lottomilioner wygrał ponad 18 mln złotych! Gdzie padła wygrana? [WYNIKI LOTTO, KTO WYGRAŁ]

Wyniki Lotto: jedna osoba wygrała ponad 18 mln złotych

Wtorkowe losowanie Lotto przyniosło szczęście jednej osobie. To wszystko dzięki „szóstce” o wartości aż 18 032 508,70 złotych! Dzięki tej wygranej liczba Lottomilionerów zwiększyła się do 1267. Szczęście przyniosły liczby: 17, 18, 26, 30, 39, 40.

Przypomnijmy, że rozbita we wtorek kumulacja narastała od 9 listopada 2018 roku.

Wyniki Lotto: losowanie trzy razy w tygodniu

Szanse by stać się Lottomilionerami mamy trzy razy w tygodniu. Już w najbliższy czwartek można zagrać w Lotto o 2 000 000 zł, a w Lotto Plus o gwarantowany 1 000 000 zł. Losowania obu gier odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40.

