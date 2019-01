Wyniki wyborów samorządowych 2018 do sejmiku Małopolski

Wyniki wyborów do sejmiku Małopolski 2018. Na kogo głosowali mieszkańcy Małopolski? Choć ciągle nie ma oficjalnych wyników wyborów do małopolskiego sejmiku, znamy nazwiska kandydatów, którzy zostaną radnymi. Sprawdź kto będzie rządzić w naszym regionie.

Jacek Majchrowski wygrał pierwszą turę wyborów na prezydenta miasta, uzyskując 45,84 proc. głosów. W II turze, która odbędzie się 4 listopada zmierzy się z Małgorzatą Wassermann, która otrzymała 31,88 proc. głosów. Sprawdź oficjalne dane dotyczące liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na urząd prezydenta Krakowa.

Trzecie miejsce zajął Łukasz Gibała.

Wyniki wyborów samorządowych w Nowym Sączu

Kto zostanie prezydentem Nowego Sącza? Tego dowiemy się po drugiej turze wyborów, która odbędzie się w niedzielę, 4 listopada.

Pewne jest, że w drugiej turze o głosy mieszkańców Nowego Sącza i funkcję prezydenta powalczą Iwona Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości oraz Ludomir Handzel z Koalicji Nowosądeckiej

Sprawdź wyniki wyborów na prezydenta Nowego Sącza [OFICJALNE WYNIKI]

Wyniki wyborów samorządowych 2018: Tarnów

Jako pierwsza w Tarnowie zliczanie głosów zakończyła dopiero po północy komisja wyborcza w Obwodzie nr 73 w Zakładzie Karnym przy ul. Konarskiego. Według nieoficjalnych wyników wybory prezydenckie za kratkami zdecydowanie wygrał Roman Ciepiela. Jak tylko będą znane pełne wyniki wyborów, opublikujemy je w tym artykule.

Choć ciągle nie ma oficjalnych wyników wyborów do małopolskiego sejmiku, znamy nazwiska kandydatów, którzy zostaną radnymi. Sprawdź kto będzie rządzić w naszym regionie.

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja wyborcza

PKW podała dane dotyczące frekwencji. Do godz. 17 zagłosowało 41,65 proc. uprawnionych. Cztery lata temu frekwencja do godz. 17 wyniosła 39 proc.

- Prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższą frekwencję w historii wyborów samorządowych - przeszło 50 procent - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja wyborcza w Małopolsce

Do godz. 17 w Małopolsce zagłosowało 42,49 proc. uprawnionych do głosowania. Wyższa frekwencja jest w pięciu województwach. W południe Małopolska była drugim województwem z najwyższą frekwencją. W Krakowie zagłosowało do tej pory 42,13 proc.

Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w wyborach prezydenta miasta:

Jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Postawienie znaku "X" w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wybory samorządowe 2018. Gdzie głosować

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Najczęściej jest to pobliska szkoła w miejscu naszego zamieszkania.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu komisarzowi wyborczemu, najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura) wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 25 października 2018 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do urzędu miasta.

Wybory samorządowe 2018. Kto ma prawo głosować

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa.

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:

pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

„Stałe zamieszkanie” oznacza, że stale przebywasz w określonej miejscowości pod konkretnym adresem i masz zamiar przebywać w tym miejscu w przyszłości. Przyjmuje się, że osoba, która stale mieszka w danym miejscu, prowadzi w nim swoje codzienne życie, nocuje w nim i jest z nim związana materialnie.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców w gminie, w której stale mieszkasz. W wyborach samorządowych głosować możesz wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania.

Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina, w której wyborca stale zamieszkuje.

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców:

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców:

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do rad powiatów

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do sejmików województw

głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat)

wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata, wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura):

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

W ponownym głosowaniu wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tzw. II tura; 1 kandydat):

wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata, wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata

