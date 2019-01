Wyniki wyborów samorządowych 2018. Głosowanie zakończone

17:20

7.36

Sprawdź wyniki wyborów samorządowych 2018 w województwie małopolskim! Jak Małopolanie głosowali w wyborach samorządowych 2018 Małopolsce? Tutaj sprawdzisz wyniki, które będą aktualizowane na bieżąco!

7.21

W Zabierzowie na stanowisku szefa gminy nic się nie zmieni?

W tej gminie może być trochę niespodzianek przy wyborach radnych!

7.18

Sprawdź wyniki wyborów samorządowych 2018 w Sułoszowej!

Stanisław Gorajczyk został ponownie wójtem?

7.16

Kto zostanie burmistrzem Skały?

7.07

Kto zostanie burmistrzem Myślenic?

7.04

W Kłaju bez zmiany wójta i II tury wyborów

Sprawdź dane komisji wyborczych w gminie Kłaj

6.53

Wiemy, kto będzie wójtem Szerzyny

02:12

Wiemy, kto będzie wójtem gminy Nowy Targ

Jan Smarduch zostaje

02:01

W Krynicy-Zdroju w II turze spotkają się Dariusz Reśko i Piotr Ryba?

01:53

Trwa liczenie głosów w Bochni

Podajemy cząstkowe wyniki głosowania na burmistrza Bochni

01:49

Wszystko już wiadomo w Lipnicy Murowanej

Wójt pozostanie wójtem

01:44

W Tarnowie znane są na razie wyniki z... więzienia

W Zakładzie Karnym wygrał Roman Ciepiela

01:36

W Wieliczce na razie prowadzi Artur Kozioł

Znamy dane z połowy komisji

01:30

Leszek Dorula ponownie burmistrzem Zakopanego?

Sprawdź, jak rozkładają się wyniki Zakopanem

01:21

Pierwsze wyniki wyborcze z Nowego Sącza

01:11

Gorlice: Kto zostanie burmistrzem?

01:02

Gmina Iwkowa - raczej bez zmiany na stanowisku wójta

Cząstkowe wyniki z Iwkowej

00:55

Proszowice. Zanosi się na drugą turę wyborów na burmistrza

Zobacz cząstkowe wyniki z Proszowic

00:41

Cząstkowe wyniki do Rady Miasta w Proszowicach

Sprawdź, jak zmieni się skład Rady Miejskiej

00:31

Kto zostanie wójtem Bukowiny Tatrzańskiej?

00:22

Znane są cząstkowe wyniki z Brzeska

Zobacz, kto ma szansę na drugą turę w Brzesku

23:56

Wiadomo już, kto zostanie burmistrzem Niepołomic

Roman Ptak wygrywa w Niepołomicach

23:29

Można się jednak spodziewać, że przewaga PiS nad Koalicją Obywatelską będzie większa niż w całej Polsce, bo Małopolska to jeden z mateczników partii Jarosława Kaczyńskiego.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Czy PiS w końcu zdobyło małopolski sejmik i będzie rządzić w naszym regionie?

23:20

Wyniki wyborów samorządowych 2018. W Krakowie w II turze zmierzą się Jacek Majchrowski i Małgorzata Wassermann. Z naszego studia - "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" - przebieg wyborów samorządowych 2018 w Krakowie komentują prof. Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego, redaktor naczelny "Dziennika Polskiego" Marek Kęskrawiec i zastępca redaktora naczelnego "Gazety Krakowskiej" Piotr Rąpalski.

Wybory samorządowe 2018. Specjalne studio wyborcze "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" [KOMENTARZE]

23:13

Ludomir Handzel, kandydat na prezydenta Nowego Sącza Koalicji Nowosądeckiej oraz kandydaci na miejskich radnych w napięciu oczekują na wyniki wyborów.

Wybory Samorządowe 2018. Ludomir Handzel i Koalicja Nowosądecka z pokorą i nadzieją czekają na wyniki

23:10

Według sondażu przeprowadzonego przez TVN 24 wynika, że w drugiej turze wyborów samorządowych w Krakowie wygra... SPRAWDŹ WYNIKI SONDAŻU!

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Krakowie: Majchrowski czy Wassermann. Kto wygra w II turze?

22:59

W obwodowych komisjach wyborczych w Tarnowie rozpoczęło się liczenie głosów oddanych podczas dzisiejszych wyborów samorządowych

Wybory samorządowe 2018. W Tarnowie liczą głosy, oddane na prezydenta i radnych [ZDJĘCIA]

22:47

Głosowanie zakończyło się o godz. 21. Nie ma jeszcze danych dotyczących frekwencji z całego dnia, a te z godz. 17 mówiły o tym, że w gminie Myślenice w wyborach wzięło udział 47,16 proc. uprawnionych.

Wybory samorządowe 2018. Myśleniczanie przy urnach wyborczych [ZDJĘCIA]

22:37

Trwa liczenie głosów w wyborach samorządowych 2018. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości oczekują na wyniki w restauracji Pól na Pól. Komitet Wyborczy Tomasza Olszówki zebrał się po drugiej stronie rynku w restauracji Impresja. Zobacz zdjęcia!

Wybory samorządowe 2018 w Tarnowie. Wieczór wyborczy w sztabach [ZDJĘCIA]

22:36

W biurze poselskim Arkadiusza Mularczyka zorganizowano miejski wieczór wyborczy z Iwoną Mularczyk, kandydatką na prezydenta Nowego Sącza, i kandydatami na radnych. Spotkanie w swoim biurze zorganizował także Wiesław Janczyk

Wybory samorządowe 2018. Dwa wieczory wyborcze PiS: u Arkadiusza Mularczyka i Wiesława Janczyka

22:28

22:22

Miejsca, w których wisiały wyborcze banery kandydatów na osiedlu Gołąbkowice w Nowym Sączu przypomina krajobraz po bitwie lub przejściu tornada.

Krajobraz po bitwie (wyborczej) w Nowym Sączu [ZDJĘCIA]

22:13

22:11

- Teraz niecierpliwością czekamy na wyniki wyborów do Rady Miasta - powiedział Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa zajął trzecie miejsce. Ze wstępnych szacunków wynika, że głos oddało na niego 16,8 proc. krakowian.

Wybory samorządowe 2018. Łukasz Gibała: Lepszy wynik niż cztery lata temu, ale szkoda, że nie udało się wejść do drugiej tury

22:06

22:05

W biurze poselskim Andrzeja Czerwińskiego spotkali się kandydaci w wyborach samorządowych. Nie zabrakło Leszka Zegzdy kandydata na prezydenta Nowego Sącza.

Wybory samorządowe 2018. Leszek Zegzda w sztabie Platformy i Nowoczesnej: Jest trzech kandydatów do dogrywki

22:05

Trzy razy interweniowali wieliccy policjanci podczas wyborów samorządowych

21:55

Wstępne wyniki wyborów na prezydentów według sondażu exit poll. Wyniki wyborów 2018 KRAKÓW na grafice poniżej

21:36

Jacek Majchrowski z poparciem 43,7 procent, Małgorzata Wassermann 33,6 proc., a Łukasz Gibała 16,8 proc. - tak wyglądają sondażowe wyniki exit poll Ipsos w wyborach na prezydenta Krakowa. Oznacza to, że Jacek Majchrowski w II turze zmierzy się z kandydatką PiS.

Wybory samorządowe 2018. Majchrowski zwycięża w I turze. „Osiągnąłem mickiewiczowski wynik”

21:29

Emocji nie zabrakło także w sztabie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie na wynik wyborów oczekiwała Małgorzata Wassermann, kandydatka na prezydenta Krakowa

Wybory samorządowe 2018. Sztab PiS pełen emocji w wieczór wyborczy

21:28

Wyniki wyborów samorządowych 2018. PiS wygrywa w sejmikach wojewódzkich [NIEOFICJALNE WYNIKI WYBORÓW]

21:27

Czekamy na wyniki do rady miasta, do sejmiku, mam nadzieję, że też nie będą złe. Ten wynik jest lepszy, niż bywały w pierwszych turach w poprzednich latach – prawie 44 proc. to takie Mickiewiczowskie

Wybory samorządowe 2018. Gorąco w sztabie Jacka Majchrowskiego

21:21

W dniu wyborów w sztabie Jacka Majchrowskiego nie zabrakło wielkich emocji. Zobacz zdjęcia z najważniejszego politycznego wieczoru tego roku

Wybory samorządowe 2018. Wieczór wyborczy w sztabie Jacka Majchrowskiego. Emocji nie zabrakło

21:20

Policja nie zanotowała w powiatach bocheńskim i brzeskim przypadków naruszenia ciszy wyborczej

Wybory samorządowe 2018. W Bochni i Brzesku spokojnie

21:10

Jak Małopolanie głosowali w wyborach samorządowych 2018 Małopolsce? Kto wygra w wyborach samorządowych? Sprawdźcie pierwsze, sondażowe wyniki.

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Małopolsce [NIEOFICJALNE WYNIKI WYBORÓW PKW]

21:08

Wybory samorządowe 2018 odbyły się 21 października. Znamy już wstępne wyniki wyborów na prezydentów według sondażu exit poll

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Sprawdź kto wygrał [WYNIKI PKW, WYBORY 21 10 2018]

21:02

Według nieoficjalnych wyników w wyborach samorządowych 2018 Jacek Majchrowski z wynikiem 43,7 proc. głosów wygrywa rywalizację o urząd prezydenta Krakowa.

Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Krakowie: Majchrowski i Wassermann spotkają się w II turze [NIEOFICJALNE WYNIKI WYBORÓW]

21:00

Lokale wyborcze zostały zamknięte, zakończyła się również cisza wyborcza.

20:58

Wybory samorządowe 2018. Bez poważniejszych incydentów w regionie tarnowskim

20:47

20:23

Do zamknięcia lokali wyborczych pozostało 37 minut.

19:30

Kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych 2018? Pierwsze, cząstkowe wyniki wyborów samorządowych 2018 będziemy publikować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

19:27

Tarnów: Swój wyborczy obowiązek spełnili już Tomasz Olszówka, który oddał głos w Szkole Podstawowej nr 18 oraz Seweryn Partyński, który z żoną pojawił się w XVI Liceum Ogólnokształcącym

Wybory samorządowe 2018. Tomasz Olszówka i Seweryn Partyński, kandydaci na prezydenta Tarnowa, już głosowali

19:26

Głosowanie w wyborach samorządowych 2018 powoli dobiega końca. Do której godziny otwarte są lokale wyborcze?

Wybory samorządowe 2018 - godziny otwarcia lokali wyborczych. Do której godziny można głosować [21.10.2018]

19:18

Mieszkańcy powiatu brzeskiego głosują od rana w wyborach samorządowych. Lokale wyborcze zapełniają się szczególnie po mszach świętych.

Wybory samorządowe 2018. Powiat brzeski. Trwa głosowanie w lokalach wyborczych

18:46

Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję na godz. 17. Po dziesięciu godzinach głosowania, najwyższa frekwencja jest w województwie mazowieckim. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce?

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja na godz. 17. Małopolska spadła z czołówki

18:37

Wyniki wyborów samorządowych 2018 - frekwencja. PKW podała dane dotyczące frekwencji z godz 17. Frekwencja jest wyższa niż w wyborach samorządowych sprzed czterech lat

Wybory samorządowe 2018 - frekwencja. PKW podała frekwencję na godz. 17

18:35

Mieszkańcy regionu po południu tłumnie ruszyli do urn. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej na godz. 17 średnia frekwencja w lokalach wyborczych w Tarnowie oraz powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego wyniosła...Wybory samorządowe 2018. Frekwencja w Tarnowie i regionie rośnie. Dane z godz. 17

17:57

Na godz. 17 średnia frekwencja w gminie Gdów sięgała 43,8 proc. Jak było w innych miejscach?

Wybory samorządowe 2018. Dobra frekwencja w gminie Gdów

17:45

Wybory samorządowe 2018. Mieszkańcy Oświęcimia licznie ruszyli do urn. Głosował też Janusz Chwierut

17:39

Mieszkańcy gmin Niepołomice i Wieliczka ruszyli tłumnie do lokali wyborczych w godzinach popołudniowych

Wybory samorządowe 2018. Niepołomice i Wieliczka - niezła frekwencja na godz. 17

16:47

Zebraliśmy trochę statystyk z Tarnowa...

Wybory samorządowe 2018. Aż 61 lat różnicy między najmłodszym a najstarszym kandydatem na radnego w Tarnowie

16:45

Sprawdzamy frekwencję w tarnowskich lokalach wyborczych. W śródmieściu Tarnowa nie przekroczyła jeszcze ona 30 procent. To dane z godziny 16.

Wybory samorządowe 2018. W Tarnowie, na godzinę 16 frekwencja nie przekroczyła 30 procent. Przynajmniej w Śródmieściu

16:37

Kandydaci na prezydenta Krakowa oddali już głosy w tegorocznych wyborach samorządowych. Zobacz zdjęcia z komisji wyborczych i z głosowania!

Wybory samorządowe 2018. Kandydaci na prezydenta Krakowa zagłosowali w wyborach [ZDJĘCIA]

16:18

Po południu swój głos w wyborach samorządowych oddał prezydent Polski Andrzej Duda. Prezydent głosował w Krakowie, gdzie jest cały czas zameldowany i gdzie rozpoczęła się jego kariera polityczna

16:11

Trwają wybory samorządowe. Swój głos oddał także urzędujący prezydent Jacek Majchrowski. Włodarz Krakowa po godzinie w niedzielę 14 pojawił się wraz ze swoją żoną w szkole podstawowej na ulicy Fredry

Wybory samorządowe 2018. Jacek Majchrowski już zagłosował w wyborach w Krakowie

15.57

Na godz. 12 średnia frekwencja w gminie Gdów wynosiła 16,5 proc.

15.45

Mieszkańcy Chrzanowa w niedzielę udali się do lokali wyborczych, by zadecydować o tym, kto przez kolejną kadencję rządzić będzie w gminie i powiecie.

15.44

Jeden przypadek naruszenia ciszy wyborczej odnotowała na razie tarnowska policja w mieście i powiecie.

Do incydentu miało dojść w nocy z piątku na sobotę.

15.21

W dwóch miejskich gminach powiatu wielickiego: w Wieliczce oraz Niepołomicach zagłosowało do południa po 15 proc. uprawnionych.

15.19

Mamy pierwsze informacje dot. frekwencji w czasie wyborów samorządowych w podhalańskich miejscowościach.

15.16

Szóstka z siedmiu kandydatów na prezydenta Nowego Sącza głosowała dziś od godz. 9 do 12.30.

14.55

RMF podaje, że w Warszawie, ale także Lublinie, Krakowie i innych miastach, bardzo dużo osób nie może zagłosować, bo nie zostali dopisani do spisu wyborców. To osoby, które składały wnioski online przez rządową stronę obywatel.gov.pl. Strona pozwala jedynie złożyć wniosek, ale nie można załączyć tam innych dokumentów, które wymagały gminy. Mieszkańcy nie otrzymali informacji z gmin albo nie sprawdzili swoich skrzynek w systemie ePUAP.

14.51

Pomyłka w komisji wyborczej w Zakopanem. Mieszkańcy dostali niewłaściwe karty do głosowania. O zaistniałej sytuacji poinformowane zostało Krajowe Biuro Wyborcze.

14.46

Do południa w gminie Myślenice zagłosowało 19,6 proc. uprawnionych.

14.42

W Tarnowie można oddać głos w 66 otwartych komisjach obwodowych oraz w 7 zamkniętych, takich jak szpitale, więzienia czy domy pomocy społecznej. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21.

14.38

Znamy wyniki frekwencji z godz. 12 w okręgu tarnowskim. Najchętniej do urn maszerowali jak dotąd mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski - frekwencja wyniosła 27,07 proc.

Wybory Samorządowe 2018. Do południa najwięcej wyborców głosowało w Rzepienniku Strzyżewskim

14.28

Były prezydent Lech Wałęsa w niedzielę w Gdańsku oddał głos w wyborach samorządowych. Zagłosował także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

13.52

Jolanta Gajęcka wzięła udział w głosowaniu w Krakowie.

13.46

W Małopolsce - po pięciu godzinach głosowania - odnotowano jedną z najwyższych frekwencji. W Krakowie do godz. 12 udział w wyborach samorządowych wzięło 14,60 proc. uprawnionych do głosowania.

13.42

PKW podała dane dotyczące frekwencji z godz. 12:00.

13.40

- W porównaniu do ostatnich informacji z godz. 10 liczba zdarzeń, które mogą mieć związek z akcją wyborczą wzrosła do 416 - mówi Wiesław Błuś, sędzia PKW. 13 czynów zakwalifikowano wstępnie jako przestępstwa.

13.33

Jarosław Gowin głosował w Krakowie.

13.29

Wracamy do Tarnowa. Kazimierz Koprowski pojawił się w o godz. 12.30 w Przedszkolu Publicznym nr 8 przy ul. M. Dąbrowskiej 1 razem z żoną oraz wnukami.

Wybory Samorządowe 2018. Kazimierz Koprowski oddał swój głos [ZDJĘCIA]

13.27

Jak na razie wybory na Podhalu przebiegają spokojnie. Mieszkańcy Zakopanego wybierają burmistrza miasta, radnych miejskich, radnych powiatowych, a także oddają głos na swoich kandydatów do sejmiku małopolski.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2018. Górale wybierają swoich reprezentantów [ZDJĘCIA]

13.14

Mieszkańcy Krakowa od rana głosują w wyborach samorządowych 2018.

13.04

Po godz. 12 swój głos oddała Małgorzata Wassermann.

12.20

O godz. 9 Konrad Berkowicz wrzucił swój głos do urny w Krakowie.

12.17

Mieszkańcy powiatu bocheńskiego głosują od rana w wyborach samorządowych. Lokale wyborcze zapełniają się szczególnie po mszach świętych.

12.14

Tuż po godzinie 11 swój głos oddał Roman Ciepiela. Urzędujący prezydent Tarnowa głosował z małżonką w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka.

Zobacz: Wybory samorządowe 2018 Tarnów. Roman Ciepiela już oddał swój głos [ZDJĘCIA]

11.57

Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, oddał głos w wyborach samorządowych w jednej z komisji w Sopocie. Zagłosował już także Bronisław Komorowski.

11.50

Wszystkie lokale wyborcze w powiecie limanowskim zostały punktualnie otwarte o godz. 7.00. Frekwencja przed południem nie była zbyt wielka. Do urn wyborczych przychodzili przede wszystkim ludzie starsi.

- Nie odnotowaliśmy żadnych incydentów, czy to związanych z zakłócaniem ciszy wyborczej, czy zakłócania porządku - mówi Jolanta Mól, rzecznik KPP w Limanowej.

11.30

Głosowanie w Małopolsce trwa! Sądeczanie decydują o tym, który z siedmiu kandydatów zostanie prezydentem Nowego Sącza oraz wybierają przedstawicieli do rady miasta i Sejmiku Województwa Małopolskiego.

ZOBACZ: Sądeczanie głosują w wyborach samorządowych [ZDJĘCIA]

10.30

Łukasz Gibała oddał swój głos w wyborach samorządowych w Krakowie.

10.30

W jednej z obwodowych komisji w gminie Stryszów okazało się, że na karcie do głosowania zabrakło jednego z kandydatów.

Karty do głosowania bez jednego kandydata na radnego

10.25

Według najnowszych informacji cisza wyborcza będzie trwała, bez zmian, do godziny 21.00.

10.15

Policja zanotowała 385 incydentów, które dotyczyły głownie zakłócania spokoju. Czyny dotyczyły między innymi prowadzenia agitacji, uszkodzenia lub usuwania materiałów wyborczych.