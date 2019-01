Wyniki wyborów samorządowych 2018. Kto wygra w II turze w Krakowie?

Według nieoficjalnych wyników w wyborach samorządowych 2018 Jacek Majchrowski z wynikiem 43,7 proc. głosów wygrywa rywalizację o urząd prezydenta Krakowa. Małgorzata Wassermann, kandydatka PiS uzyskała 33,6 proc. Jacek Majchrowski i Małgorzata Wassermann zmierzą się zatem w drugiej turze głosowania, która odbędzie się 4 listopada.

Trzecie miejsce zajął Łukasz Gibała, który uzyskał 16,8.

Według sondażu przeprowadzonego przez KANTAR Millward Brown dla TVN 24, w drugiej turze w Krakowie zwycięży Jacek Majchrowski - 58 proc., natomiast Małgorzata Wassermann uzyska - 35 proc., 7 proc. ankietowanych nie wie na kogo zagłosować.

Jacek Majchrowski rządzi Krakowem od 2002 roku. Wcześniej był wojewodą krakowskim. Należał do PZPR. W pierwszych wyborach kandydował z ramienia SLD. Później startował już jako kandydat niezależny, wspierany przez różne ugrupowania i środowiska. Z wykształcenia prawnik. Jest historykiem doktryn politycznych i prawnych oraz znawcą II RP.

Małgorzata Wassermann to polska adwokat i polityk, posłanka na Sejm VIII kadencji. Jej ojcem był Zbigniew Wassermann, polityk PiS, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Wybory samorządowe 2018 odbyły się 21 października. Znamy już wstępne wyniki wyborów na prezydentów według sondażu exit poll

Kraków

Czekamy na wyniki do rady miasta, do sejmiku, mam nadzieję, że też nie będą złe. Ten wynik jest lepszy, niż bywały w pierwszych turach w poprzednich latach – prawie 44 proc. to takie Mickiewiczowskie. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na mnie głosowali – z tego co wiem, głosowało na mnie bardzo wiele osób, które wydawało się że popierają inne komitety. To świadczy o tym, że jestem odbierany jak osoba, która chce ze wszystkimi pracować - skomentował Jacek Majchrowski