Wyniki wyborów samorządowych 2018. Nieoficjalnie: PiS będzie miało większość w małopolskim sejmiku. Koniec rządów koalicji PO-PSL

Z cząstkowych, nieoficjalnych wyników, ale zebranych z ponad połowy komisji w całym województwie wynika, że wybory do małopolskiego sejmiku wygrało PiS. I to na tyle zdecydowanie, że obejmie samodzielne rządy w naszym regionie. Najwięcej głosów listy PiS do sejmiku zebrały w okręgu nowosądeckim, zdeklasowały też inne listy w okręgu tarnowskim. Jednie w Krakowie Koalicja Obywatelska ma więcej głosów niż ich największy polityczny konkurent.

Jeśli takie wyniki będą z pozostałych komisjach, to PiS będzie mieć nawet 23 radnych w 39 osobowym sejmiku, a być może nawet więcej. Platformie i Nowoczesnej, czyli Koalicji Obywatelskiej może przypaść 12 mandatów, a PSL 4.

Taki rozkład mandatów byłby też potwierdzeniem naszych przedwyborczych symulacji. Pokazaliśmy w nich, że w naszym regionie dojdzie do zmiany kursu politycznego. To o tyle nie powinno dziwić, że Małopolska jest jednym z mateczników PiS; dziwne było to, że do tej pory tej partii nie udawało się osiągnięcie takiego wyniku, który dawałby jej większość w sejmiku.

Z naszych informacji wynika także, że słaby wynik w okręgu podkrakowskim ma obecny marszałek województwa Jacek Krupa. Za to deklasuje wszystkich Rafał Bochenek z PiS. Na Sądecczyźnie najwięcej głosów dostał Grzegorz Biedroń z PiS.

KONIECZNIE SPRAWDŹ: