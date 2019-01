Wyniki wyborów samorządowych 2018. PiS ma kogo wskazać na marszałka województwa małopolskiego

To już pewne - dotychczasowy marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa straci stanowisko. Wraz z nim odejdą wicemarszałkowie z PSL: Wojciech Kozak i Stanisław Sorys, oraz członkowie zarządu województwa: Grzegorz Lipiec i Leszek Zegzda. Ich miejsca zajmą politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Oficjalnie nie ma jeszcze kandydata na nowego marszałka i jego zastępców. Nie tylko dlatego, że PiS decyzje personalne trzyma w tajemnicy do samego końca. Powód jest bardziej prozaiczny - władze partii czekają jeszcze na oficjalne wyniki wyborów w całym kraju. Na wskazanie nowych marszałków, w tym małopolskiego, jest jeszcze sporo czasu, bo pierwsze sesje sejmików odbędą się po 16 listopada (dopiero wtedy kończy się trwająca obecnie kadencja).



Zobacz, kto może zostać marszałkiem województwa małopolskiego

Wyniki wyborów samorządowych 2018 do sejmiku małopolskiego. Marszałek z teczki?

Co do jednego nie ma wątpliwości - kandydata na marszałka nie wymyślą sobie regionalne struktury PiS. To będzie decyzja komitetu politycznego w Warszawie, a właściwie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Znaczącą opinię w tej sprawie może mieć szef rządu Mateusz Morawiecki, a w przypadku Małopolski - także była premier Beata Szydło i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Od kilku radnych PiS usłyszeliśmy, że chcieliby, aby nowy marszałek równocześnie zasiadał w sejmiku, czyli był jednym z nich - choć zgodnie z prawem osoba piastująca to stanowisko nie musi być radnym. Ale na pytanie, co się stanie, jak centrala wskaże kogoś, kto jest im zupełnie obcy, odpowiedź była tylko jedna - nic.

Wyniki wyborów samorządowych 2018 do sejmiku małopolskiego. Od prognozy pogody do...

Jeszcze przed wyborami, jako najpoważniejszego kandydata PiS na gospodarza Małopolski, wskazywano Witolda Kozłowskiego, wieloletniego radnego sejmiku, który kilka miesięcy temu został prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale Kozłowski do sejmiku się nie dostał.

Drugie nazwisko, pojawiające się wiele tygodni przed niedzielnym głosowaniem, to Rafał Bochenek, rzecznik rządu Beaty Szydło. Jej rekomendacja mogłaby mu pomóc. Z nieoficjalnych informacji wynika bowiem, że Rafał Bochenek nie ma zbyt dobrych notowań u premiera Morawieckiego. - I paradoksalnie to może działać na jego korzyść, bo stanowisko marszałka województwa byłoby miękkim lądowaniem po powrocie z Warszawy, premier nie miałby już z Bochenkiem żadnego kontaktu - słyszymy od osoby znającej wewnętrzne realia PiS.

Sam Rafał Bochenek twierdzi, że nie było żadnych rozmów w sprawie powierzenia mu funkcji marszałka Małopolski. - Nie chcę komentować takich informacji, decyzję, kto będzie marszałkiem, podejmą radni sejmiku - zaznacza.

Jeśli rzeczywiście on obejmie to stanowisko, będzie to jedna z najszybszych karier politycznych. Jeszcze kilka lat temu Bochenek był prezenterem pogody w TVP Kraków. Polska poznała go jako prowadzącego konwencje wyborcze Andrzeja Dudy i PiS. A gdy premierem ogłoszono Beatę Szydło, został jej rzecznikiem. Ma 32 lata.

Wyniki wyborów samorządowych 2018 do sejmiku małopolskiego. Z Warszawy do Małopolski?

Kolejnym potencjalnym kandydatem na marszałka jest obecny wicewojewoda małopolski Józef Gawron. Może to być również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ale tylko wtedy, gdyby doszło do rekonstrukcji rządu, w wyniku której straciłby stanowisko w Warszawie.

Dużo łatwiej jest wytypować wicemarszałków. Pewniakiem wydaje się Tomasz Urynowicz, który jeszcze kilka miesięcy temu był w PO, a teraz startował do sejmiku z listy PiS z rekomendacji Polski Razem Jarosława Gowina. Z kolei Zbigniew Ziobro w kampanii wyborczej rekomendował na wicemarszałka Martę Malec-Lech, ale może to stanowisko dostać także Marek Wierzba.

Do Zarządu Województwa Małopolskiego mogą też trafić Anna Pieczarka i Grzegorz Biedroń, którzy byli już radnymi sejmiku.

Wybory samorządowe 2018 - termin wyborów:

I tura - 21.10 (niedziela)

- 21.10 (niedziela) II tura - 4.11 (niedziela)

Wybory samorządowe 2018. Kogo wybieramy?

W wyborach samorządowych wybieramy członków do:

rad gmin

rad powiatów

sejmików wojewódzkich

Wybory samorządowe 2018: na kogo jeszcze głosujemy:

wójtów

prezydentów i burmistrzów miast

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Wybory samorządowe 2018 | Twój głos się liczy