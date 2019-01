Wyniki wyborów samorządowych 2018. Rekordowo mało głosów nieważnych

W niedzielnych wyborach do sejmików głosy nieważne stanowiły tylko 6,72 proc. wszystkich oddanych głosów w całym kraju. To najniższy wynik w historii. Cztery lata temu mieliśmy niechlubny rekord wyborów samorządowych - 17,47 proc. nieważnych głosów nigdy wcześniej nie oddano (winą za to obarczono kartę do głosowania w formie książeczki, z którą wyborcy sobie nie poradzili). W 2010 r. doliczono się 12,06 proc. głosów nieważnych, w 2006 roku - 12,7 proc., w 2002 r. - 14,43 proc., a w 1998 - 9,06 proc.

W Małopolsce w ostatnią niedziele z urn wyjęto 1 468 182 kart do głosowania, z tego 96 277 to były głosy nieważne. Stanowiły one 6,55 proc. wszystkich oddanych głosów.

Spośród głosów nieważnych w Małopolsce ponad 71 tys. stanowiły puste karty, czyli bez żadnego krzyżyka. To może oznaczać, że wrzucający je do urn nie chcieli zagłosować na żadnego z kandydatów albo nie wiedzieli, którego wybrać. Z powodu postawienie więcej niż jednego znaku „x” w kratce po lewej stronie nazwiska kandydatów uznano za nieważne ponad 25,2 tys. głosów.

Cztery lata temu w wyborach do małopolskiego sejmiku było 214 379 głosów nieważnych.

