Wyniki wyborów samorządowych 2018. Sprawdź kto wygrał

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Jacek Majchrowski prezydentem Krakowa [WYNIKI EXIT POLL]

Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na mnie głosowali - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski tuż po ogłoszeniu wyników. - A także wszystkim tym, którzy poszli do wyborów, bo przecież od frekwencji bardzo dużo zależało. Chcę też podziękować wszystkim tym, którzy pracowali u mnie w sztabie jako wolontariusze. Mimo że niektórzy oceniali tę kampanię jako niemrawą, było przy niej naprawdę bardzo dużo pracy. Obiecuję, że będę nadal godnie sprawował urząd prezydenta Krakowa. To, co zapowiadałem w programie, będę realizował.