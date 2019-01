Wyniki wyborów samorządowych 2018. Sprawdź kto wygrał [WYNIKI PKW, WYBORY 28 10 2018]

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Sprawdź kto wygrał [WYNIKI PKW, WYBORY 25 10 2018]

W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11. Ponadto mandaty w sejmikach wojewódzkich zdobyły jeszcze komitety: Mniejszość Niemiecka - 5, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska - 2, KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty - 1.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tuta odbędzie się w 649 gminach i miastach.

Wyniki wyborów 2018 MAŁOPOLSKA: oficjalne wyniki PKW

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do sejmiku województwa małopolskiego, uzyskując 24 mandaty, co oznacza, że będzie mogło samodzielnie rządzić. Koalicja Obywatelska będzie miała 11 radnych, a PSL czterech.

Wybory samorządowe 2018: rekordowa frekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,8 proc. To najwyższa frekwencja w historii wyborów samorządowych. Cztery lata temu frekwencja wyniosła 47,4 proc.

Najwięcej osób uprawnionych oddało swoje głosy na Mazowszu - 61 proc., a najmniej - 48 proc. - w woj. opolskim.

PKW podała również, że w Krakowie zagłosowało 58.32 proc. mieszkańców. W Małopolsce głos oddało 54.95 proc. uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów 2018 sejmik Małopolski. Oni będą rządzić w Małopolsce

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego [DANE OFICJALNE]

Prawo i Sprawiedliwość - 43,5%

Koalicja Obywatelska - 22,6%

PSL - 10,0%

Kukiz'15 - 5,76%

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 1 (powiat olkuski, chrzanowski, oświęcimski) [DANE OFICJALNE]

Kinga Skowrońska (Koalicja Obywatelska)

Tadeusz Arkit (Koalicja Obywatelska)

Iwona Gibas (PiS)

Andrzej Wójcik (PiS)

Rafał Kosowski (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 2 (powiat miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki) [DANE OFICJALNE]

Wojciech Kozak (PSL)

Jacek Krupa (Koalicja Obywatelska)

Elżbieta Achinger (Koalicja Obywatelska)

Rafał Bochenek (PiS)

Łukasz Smółka (PiS)

Bogdan Pęk (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 3 (Kraków) [DANE OFICJALNE]

Grzegorz Lipiec (Koalicja Obywatelska)

Kazimierz Barczyk (Koalicja Obywatelska)

Małgorzata Radwan-Ballada (Koalicja Obywatelska)

Jerzy Fedorowicz (Koalicja Obywatelska)

Jan Duda (PiS)

Wojciech Grzeszek (PiS)

Tomasz Urynowicz (PiS)

Andrzej Ziobro (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 4 (powiaty wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański) [DANE OFICJALNE]

Stanisław Barnaś (PSL)

Stanisław Bisztyga (Koalicja Obywatelska)

Filip Kaczyński (PiS)

Marek Wierzba (PiS)

Jan Piczura (PiS)

Rafał Stuglik (PiS)

Robert Bylica (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 5 (powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów) [DANE OFICJALNE]

Stanisław Sorys (PSL)

Krzysztof Nowak (Koalicja Obywatelska)

Anna Pieczarka (PiS)

Stanisław Bukowiec (PiS)

Marta Malec-Lech (PiS)

Wojciech Skruch (PiS)

Józef Gawron (PiS)

Wyniki wyborów 2018 do sejmiku małopolskiego - Okręg nr 6 (powiaty limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz) [DANE OFICJALNE]

Urszula Nowogórska (PSL)

Piotr Lachowicz (Koalicja Obywatelska)

Grzegorz Biedroń (PiS)

Jadwiga Wójtowicz (PiS)

Marta Mordarska (PiS)

Patryk Wicher (PiS)

22 października, dzień po wyborach samorządowych opublikowano wyniki late poll. Według sondażu Prawo i Sprawiedliwość zyskało - 33 proc., Koalicja Obywatelska - 26,7 proc., natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe - 13,6 proc.

We wtorek w godzinach nocnych Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki, z których wynika, że Prawo i Sprawiedliwości oficjalnie zwyciężyło w czterech województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim. Wciąż trwa liczenie głosów.

Według nieoficjalnych prognoz PiS ma szansę na zwycięstwo w dziewięciu województwach, a KO w siedmiu. Klęskę poniosło PSL.

PiS zwycięża łącznie w dziewięciu województwach, zaś Koalicja Obywatelska - w siedmiu.

Dalsze miejsca zajęły:

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc.,

Kukiz'15 - 5,9 proc.,

Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc.,

Partia Razem oraz Wolność w Samorządzie - oba po 1,5 proc.,

Ruch Narodowy - 1,3 proc.,

partia Zielonych - 1,1 proc.

Jacek Majchrowski wygrał pierwszą turę wyborów na prezydenta miasta, uzyskując 45,84 proc. głosów. W II turze, która odbędzie się 4 listopada zmierzy się z Małgorzatą Wassermann, która otrzymała 31,88 głosów.

We wtorek, 23 października, po blisko dwóch dobach od zakończenia wyborów samorządowych, w końcu poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów do rady miasta. Wygrał koalicyjny komitet Jacka Majchrowskiego skupiający kandydatów PO i Nowoczesnej. Razem zdobyli oni bezwzględną większość – 23 mandaty. Wybory przegrało PiS, które zdobyło 16 mandatów. O sukcesie może mówić Łukasz Gibała, który wprowadził do rady 4 swoich przedstawicieli.

OFICJALNE wyniki wyborów na prezydenta Krakowa!

OFICJALNIE: Kto w Radzie Miasta Krakowa? [DANE PKW]

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Wyniki dla prezydentów - I TURA - OFICJALNE WYNIKI PKW

WARSZAWA:

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - 56.67 proc.

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA BIAŁYSTOK:

TRUSKOLASKI Tadeusz - 56.21 proc.

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA GDAŃSK sondażowe:

ADAMOWICZ Paweł Bogdan - 36.97 proc.

KWW PAWŁA ADAMOWICZA WSZYSTKO DLA GDAŃSKA

PŁAŻYŃSKI Kacper Maciej - 29.68 proc.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KWW PAWŁA ADAMOWICZA WSZYSTKO DLA GDAŃSKA KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KATOWICE:

KRUPA Marcin Tomasz - 55.41 proc.

KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA

KWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA KIELCE (II TURA):

WENTA Bogdan Brunon - 37.62 proc.

KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY

LUBAWSKI Wojciech Jerzy - 29.2 proc.

KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI

KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W. LUBAWSKI KRAKÓW (II TURA):

MAJCHROWSKI Jacek Maria - 45,84 proc.

KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO - OBYWATELSKI KRAKÓW

WASSERMANN Małgorzata Ewa - 31,88 proc.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KWW JACKA MAJCHROWSKIEGO - OBYWATELSKI KRAKÓW KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ LUBLIN:

ŻUK Krzysztof Jan - 62.32 proc.

KWW KRZYSZTOF ŻUK

KWW KRZYSZTOF ŻUK ŁÓDŹ:

ZDANOWSKA Hanna Elżbieta - 70.22 proc.

KWW HANNY ZDANOWSKIEJ

KWW HANNY ZDANOWSKIEJ POZNAŃ:

JAŚKOWIAK Jacek - 55.99 proc.

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA WROCŁAW:

SUTRYK Jacek Zbigniew - 50.2 proc.

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA RZESZÓW:

FERENC Tadeusz - 63.76 proc.

KW STOWARZYSZENIE ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA W RZESZOWIE

KW STOWARZYSZENIE ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA W RZESZOWIE ZIELONA GÓRA:

KUBICKI Janusz Krzysztof - 58.2 proc.

KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI

KWW JANUSZ KUBICKI-BEZPARTYJNI SZCZECIN (II tura):

KRZYSTEK Piotr Tomasz - 47.25 proc.

KWW PIOTRA KRZYSTKA BEZPARTYJNI

SOCHAŃSKI Bartłomiej Julian - 21.99 proc.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KWW PIOTRA KRZYSTKA BEZPARTYJNI KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ OPOLE:

WIŚNIEWSKI Arkadiusz - 70.35 proc.

KWW ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO

KWW ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO BYDGOSZCZ:

BRUSKI Rafał Piotr - 54.64 proc.

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Dolnośląskie - Prawo i Sprawiedliwość

Kujawsko-Pomorskie - Koalicja Obywatelska

Lubelskie - Prawo i Sprawiedliwość

Lubuskie - Koalicja Obywatelska

Łódzkie - Prawo i Sprawiedliwość

Małopolska - Prawo i Sprawiedliwość

Mazowieckie - Prawo i Sprawiedliwość

Opolskie - Koalicja Obywatelska

Podkarpacie - Prawo i Sprawiedliwość

Podlaskie - Prawo i Sprawiedliwość

Pomorskie - Koalicja Obywatelska

Śląskie - Prawo i Sprawiedliwość

Świętokrzyskie - Prawo i Sprawiedliwość

Warmińsko - mazurski - Koalicja Obywatelska

Wielkopolskie - Koalicja Obywatelska

Zachodniopomorskie - Koalicja Obywatelska

Rafał Trzaskowski - 54 proc.

Patryk Jaki - 30, 9 proc.

Jacek Majchrowski - 43,7 proc.

Małgorzata Wassermann - 33,6 proc.

Czekamy na wyniki do rady miasta, do sejmiku, mam nadzieję, że też nie będą złe. Ten wynik jest lepszy, niż bywały w pierwszych turach w poprzednich latach – prawie 44 proc. to takie Mickiewiczowskie. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na mnie głosowali – z tego co wiem, głosowało na mnie bardzo wiele osób, które wydawało się że popierają inne komitety. To świadczy o tym, że jestem odbierany jak osoba, która chce ze wszystkimi pracować - skomentował Jacek Majchrowski

Serdecznie dziękuję tym którzy poszli na wybory. Wzywam wszystkich którzy nie chcą Majchrowskiego- zjednoczmy się i wygramy ten Kraków

To jest dużo lepszy wynik niż cztery lata temu - wtedy było 11 procent, teraz jest 16. Przybyło nam więc de facto 50 procent wyborców. Pozostaje smutek, że nie udało się wejść do drugiej tury. Ale teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki wyborów do Rady Miasta. Jeżeli to będzie taki wynik, albo zbliżony, to będziemy mieli sytuację bez precedensu w Krakowie. Będziemy mieli klub radnych złożony z niezależnych aktywistów, którzy będą mieli wpływ na rzeczywistość w naszym mieście

Paweł Adamowicz - 36,7 proc.

Kacper Płażyński - 32,3 proc.

Jarosław Wałęsa - 25,3 proc.

Wygrywa Hanna Zdanowska - 70,1 proc.

Waldemar Buda - 24,2 proc.

Jacek Jaśkowiak - 56,6 proc.

Tadeusz Zysk - 22,2 proc.

Tomasz Lewandowski - 7,4 proc.

Wygrywa Krzysztof Żuk - 59,7 proc.

Sylwester Tułajew - 33,2 proc.

Marcin Krupa - 51,1 proc.

Jarosław Makowski - 24,4 proc.

Jarosław Gwizdak - 11,1 proc.

Jacek Sutryk - 50,1 proc.

Mirosława Stachowiak-Różecka, 27,8 proc.

Bogdan Wenta - 35,8 proc.

Wojciech Lubawski - 29,6 proc.



KWW Bezpartyjni Samorządowcy - 6,3 proc.

KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 16,6 proc.

KW Partia Zieloni - 1 proc.

KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska - 24,7 proc.

KKW SLD Lewica Razem - 5,7 proc.

KW Partii Razem - 1,4 proc.

KW Ruch Narodowy RP - 1,2 proc.

KWW Kukiz'15 - 6,3 proc.

KWW Wolność w Samorządzie - 1,5 proc.

KW Prawo i Sprawiedliwość - 32,3

Inne - 3,0

Wyniki wyborów samorządowych - oficjalne wyniki PKW



Wybory samorządowe 2018. Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję na godz. 17

Studio Wyborcze PKW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja wyborcza o godzinie 12. w Małopolsce jedna z najwyższych

Na drugiej niedzielnej konferencji PKW o frekwencji i incydentach wyborczych.

