Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Małopolsce

Wyniki wyborów samorządowych w Małopolsce: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów

W Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu czy na Podhalu frekwencja wyborcza szybko rosła po każdej mszy. Kandydaci na prezydentów, wójtów i burmistrzów do urn ruszyli wraz z żonami i dziećmi, by w świetle kamer i fleszy wypaść jak najlepiej. Aby dać wyraz swemu przywiązaniu do regionu, obecny burmistrz Zakopanego przyszedł ubrany w góralski strój.

W Nowym Sączu uprawnionych do głosowania było 65 tys. 215 mieszkańców. Wielu nie przeszkadzał padający deszcz i tłumnie wybrali się, by spełnić swój obywatelski obowiązek.

Wśród kandydatów na prezydenta Nowego Sącza najwcześniej do urny wyborczej poszedł Leszek Zegzda, który już o godz. 9 głosował wraz z rodziną.

Nieco później swój głos oddał Ludomir Handzel. - Dziś pierwszy raz w życiu głosowała moja córka Karolina. Trzy tygodnie temu skończyła 18 lat. Wie, że jej głos ma znaczenie - zaznaczył.

W Sączu nie odnotowano poważnych incydentów. Co innego w Krynicy-Zdroju. Tam w pobliżu jednej z komisji wyborczych ktoś zerwał dwa banery wyborcze. Policja poszukuje sprawców.

W wielu miastach, jak np. w Krakowie, wiele osób nie mogło oddać głosu, bo nie zostali dopisani do spisu wyborców. Chodzi o te osoby, które składały wnioski online przez rządową stronę obywatel.gov.pl. Strona pozwala jedynie złożyć wniosek, ale nie można było załączyć tam innych dokumentów, których wymagały gminy. Mieszkańcy nie otrzymali informacji z gmin albo nie sprawdzili swoich skrzynek w systemie ePUAP.

Wyniki wyborów samorządowych w Krakowie i Małopolsce

Według nieoficjalnych wyników w wyborach samorządowych 2018 Jacek Majchrowski z wynikiem 43,7 proc. głosów wygrywa rywalizację o urząd prezydenta Krakowa. Małgorzata Wassermann, kandydatka PiS uzyskała 33,6 proc. Jacek Majchrowski i Małgorzata Wassermann zmierzą się zatem w drugiej turze głosowania, która odbędzie się 4 listopada.

Trzecie miejsce zajął Łukasz Gibała, który uzyskał 16,8.

Wyniki wyborów samorządowych w Krakowie: pozostałe miejsca

Konrad Berkowicz uzyskał 2,8 proc. głosów

Daria Gosek-Popiołek uzyskała 2 proc. głosów

Anna Gajecka uzyskała 1,1 proc. głosów

Wyniki wyborów samorządowych 2018 do sejmiku Małopolski

Znamy też pierwsze nieoficjalne wyniki dotyczące wyborów do poszczególnych sejmików wojewódzkich. W Małopolsce wygrywa Prawo i Sprawiedliwość.

Na bieżąco będziemy podawać kolejne wyniki w Małopolsce.

- Prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższą frekwencję w historii wyborów samorządowych - przeszło 50 procent - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja wyborcza do godz 17

PKW podała dane dotyczące frekwencji. Do godz. 17 zagłosowało 41,65 proc. uprawnionych. Cztery lata temu frekwencja do godz. 17 wyniosła 39 proc.

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja wyborcza w Małopolsce

Do godz. 17 w Małopolsce zagłosowało 42,49 proc. uprawnionych do głosowania. Wyższa frekwencja jest w pięciu województwach. W południe Małopolska była drugim województwem z najwyższą frekwencją. W Krakowie zagłosowało do tej pory 42,13 proc.

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja wyborcza do godz 12

Do południa w Małopolsce zagłosowało 17,27 proc. uprawnionych do głosowania. W Krakowie do godz. 12 udział w wyborach samorządowych wzięło 14,60 proc. uprawnionych do głosowania. Najwięcej wyborców – 34,2 proc. - skorzystało ze swojego prawa w gminie Nowy Dwór w powiecie sokólskim na Podlasiu. Średnia frekwencja w kraju na godz, 12 wyniosła 15,62 proc.

KONIECZNIE SPRAWDŹ: