Wyniki wyborów samorządowych 2018 w Małopolsce

Wyniki wyborów samorządowych 2018: Kraków

Jacek Majchrowski zdobył 61,94 proc. głosów, a kandydatka PiS Małgorzata Wassermann - 38,06 proc. Frekwencja wyniosła 55,27 proc.

To ostateczne wyniki drugiej tury w Krakowie. Są one nieco mniej korzystne dla Jacka Majchrowskiego niż wynikałoby to z badania exit polls, które obecnemu prezydentowi dawało zwycięstwo stosunkiem 64,6 35,4 proc. Ale i tak jego wygrana jest zdecydowana, a wynik drugiej tury zapewnił mu piątą kadencję na stanowisku prezydenta Krakowa.

Oficjalnie: Jacek Majchrowski prezydentem miasta Krakowa. Sprawdź wyniki

Wyniki wyborów samorządowych: Tarnów

Roman Ciepiela pokonał w drugiej turze wyborów na prezydenta Tarnowa Kazimierza Koprowskiego. Po raz kolejny Roman Ciepiela będzie sprawował funkcję Prezydenta Miasta Tarnowa. Tak wynika z cząstkowych wyników wyborów. Pracę zakończyło już 2/3 komisji wyborczych w mieście.

Roman Ciepiela prezydentem Tarnowa!

Wyniki wyborów samorządowych: Nowy Sącz

Ludomir Handzel pokonał w drugiej rundzie wyborów na prezydenta Nowego Sącza Iwonę Mularczyk. To nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018 w Nowym Sączu. Ludomir Handzel będzie sprawował funkcję Prezydenta Miasta Nowego Sącza po raz pierwszy.

Sprawdź wyniki wyborów samorządowych w Nowym Sączu

Artykuł aktualizujemy na bieżąco.

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja w Polsce do godz. 17

W Krakowie do godz. 17 do urn poszło 41,56 proc. mieszkańców. To nieco mniej niż w pierwszej turze, kiedy do tej samej godziny karty wydano 42,13 proc. uprawnionym do głosowania.

W ciągu 10 godzin głosowania zagłosowało 41,56 proc. krakowian. To nieco mniej niż podczas pierwszej tury, kiedy o tej samej porze dnia frekwencja wyborcza wynosiła 42,13 proc. Do południa frekwencja była wyższa niż 21 października o tej samej porze.

W całej Polsce średnia frekwencja po 10 godzinach głosowania wynosiła 38,73 proc., gdy 21 października było to 41,65 proc.

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja w Małopolsce

W Małopolsce frekwencja wyniosła - 41,18 proc. i była niższa niż w pierwszej turze. Wtedy było to 42,49 proc.

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Wybory samorządowe 2018. Cisza wyborcza - co oznacza?