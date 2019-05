Karetka krakowskiego pogotowia wjechała w budynek. Zawinił kierowca ambulansu [ZDJĘCIA]

Zespół ratownictwa medycznego stacjonował w Kocmyrzowie. Do uszkodzenia karetki doszło z winy kierowcy. Nie zaciągnął on hamulca ręcznego i karetka stoczyła się po zboczu wprost na budynek. - Wobec kierowcy wyciągnięte zostaną konsekwencje wynikające z Kodeksu Pracy. Jest to prac...