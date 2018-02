zdjęcie ilustracyjne (© archiwum Polska Press)

Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Łabowa na drodze krajowej nr 75. Samochód osobowy wypadł tam z drogi. Jedna osoba została ranna. Na trasie z Nowego Sącza do Krzyżówki wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 23 - informuje Państwowa Straż Pożarna.

