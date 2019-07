Wypadek na DK 75 w Mochnaczce Wyżnej. Zderzyły się quad i osobówka

Do groźnego wypadku doszło w sobotę, 6 lipca, około godz. 22.50 na DK 75 w Mochnaczce Wyżnej. Służby ratunkowe po dotarciu na miejsce ustaliły, że zderzyły się samochód osobowy marki ford mondeo z quadem.

Zderzenie było na tyle silne, że kierujący quadem został wyrzucony z pojazdu na pobocze drogi za barierę ochronną około 20 metrów od miejsca kolizji. Osoby, które znalazły się na miejscu zdarzenia natychmiast przystąpiły do udzielania pierwszej pomocy. Stwierdziły, że u kierowcy zatrzymało się krążenie i przystąpiły do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Następnie strażacy przejęli poszkodowanego i do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego udzielali mu pomocy m.in. wykorzystując defibrylator AED. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe kierowcy quada i został on przewieziony do szpitala.

Fordem podróżowały dwie dorosło osoby oraz dwójka dzieci. Opuściły one pojazd jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Kierowca auta doznał urazów, pozostałe osoby nie uskarżały się na żadne dolegliwości.