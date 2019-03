Wypadek na DK 75 w Nowej Wsi. Policja kieruje ruchem

Wypadek na DK 75 w Nowej Wsi. Na trasie z Nowego Sącza do Krynicy dzisiaj, 17 marca, około godz. 15.47 doszło do zderzenie dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby. Na miejscu są już służby ratunkowe i policja. Wprowadzono ruch wahadłowy. Kierowcy podróżujący DK 75 muszą przygotować się na utrudnienia, które mogą potrwać co najmniej do godz. 17.30.