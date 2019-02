Wypadek na DK 75 w Nowej Wsi. Ruch wahadłowy co najmniej przez godzinę

W poniedziałek, 25 lutego, około godz. 9.20 na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Nowa Wieś, doszło do wypadku. Na drodze prowadzącej z Nowego Sącza do Krynicy-Zdroju doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ranne zostały dwie osoby. Jedna zablokowana jest w jednym kierunku, a ruchem kieruje policja. Utrudnienia mogą potrwać godzinę, a nawet dłużej.