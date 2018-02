Dwóch kierowców zginęło w wypadku na trasie szybkiego ruchu S8, która przechodzi przez Warszawę. Do tragedii doszło ponieważ mężczyźni w wyniku drogowej kłótni zatrzymali się na ekspresówce i pobili. Wtedy wjechał w nich białoruski tir.

Do tego tragicznego wypadku doszło w piątek na S8 w pobliżu miejscowości Stare Krzewo (odcinek Białystok - Zambrów). W dwa samochody stojące na drodze ekspresowej S8 (osobówka zatrzymała się przed autem dostawczym), uderzył białoruski tir.Kierowcy byli wtedy na zewnątrz swoich aut. Obydwaj zginęli na miejscu. To 29-letni krakowianin i 40-letni mieszkaniec Zambrowa. Siła uderzenia wyrzuciła jednego z nich na pas zieleni. Drugi wpadł pod tira. Jego ciało udało się wyciągnąć dopiero po podniesieniu naczepy.Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zambrowie. Śledczy ustalają, dlaczego zabici zatrzymali auta nieprawidłowo na pasie ruchu i co robili na jezdni.Na forum pod artykułem serwisu Poranny.pl o wypadku na S8 pod Starym Krzewem użytkownik Janusz napisał:Znam świadka naocznego. (...) Ludzie skończcie insynuacje. To agresja doprowadziła do wypadku. Jedno auto zajechał drogę drugiemu, zatrzymali się na pasie pod ruchem. Zaczęli się szarpać. Pewnie wcześniej coś się wydarzyło na drodze. Jaką trzeba być istotą, by rozładowywać agresję na ekspresowej drodze? Powinni ustawić trójkąt 100 m dalej. Białoruski tir niestety rozstrzygnął spór. Choć jego kierowca próbował mijać auta nawet po pasie zieleni.Opisany przez Internautę przebieg wydarzeń udało nam się potwierdzić w drugim źródle. Wersje są podobne. Według naszego informatora, kierowcy którzy zginęli, pokłócili się podczas jazdy. Doszło nawet do kontaktu między samochodami. Agresja drogowa doprowadziła do tego, że obydwaj mężczyźni zatrzymali się na prawym pasie ekspresówki, wyszli z samochodów i się pobili. Bójka była bardzo gwałtowna. W ruch mógł pójść nawet gaz łzawiący (lub jego inny odpowiednik), ponieważ służby pracujące na miejscu wypadku znalazły pojemnik leżący na jezdni.Nie jest jednak wykluczone, że gaz wyleciał z jednego z samochodów podczas zderzenia z tirem. Tak się przynajmniej stało z jedną parą butów, która wypadła z któregoś z rozbitych aut. Na miejscu tragedii służby znalazły bowiem trzy pary butów i dwa ciała. Taka sytuacja sugerowała początkowo, że ofiar może być więcej. Na szczęście tak się nie stało.Jak na razie prokuratura w Zambrowie nie komentuje naszych informacji. Sprawdzane są jednak wszystkie poszlaki i wszelkie możliwe hipotezy śledztwa.Według śledczych, białoruski kierowca tira, który jechał prawidłowo po drodze ekspresowej S8, nie miał żadnych szans na uniknięcie zderzenia. Prokuratura postawiła mu zarzut dotyczący spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi osiem lat pozbawienia wolności. Jednakże - jak powiedziała Porannemu prokurator Maria Kudyba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łomży - kierowcy, którzy zginęli, znacznie przyczynili się do wypadku.Między innymi z tego powodu prokuratura podjęła decyzję, że nie będzie kierowała do sądu wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanego Białorusina. Zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 4000 złotych.Białorusin w trakcie składania wyjaśnień zadeklarował, że stawi się na każde wezwanie prokuratora. Wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Jakiej? O tym prokuratura na razie nie mówi, ponieważ śledztwo jest dopiero na początkowym etapie.